Dragoș Pîslaru: Până în prezent nu s-a pierdut niciun leu din zona de granturi

România nu a pierdut până în prezent bani pe zona de granturi din PNRR, dar există acest risc la cererea de plată 3 pentru că guvernele anterioare nu au luat măsurile corespunzătoare la timp, a afirmat marți ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

”În acest moment mă bucur să pot clarifica lucrurile acestea cu PNRR-ul. În PNRR ai două componente. Ai o componentă de grant, care e nerambursabilă, și o componentă de împrumut. O să vă rog mult în zona mass media să agreăm cu toții că a pierde bani, înseamnă să pierzi bani din suma nerambursabilă. Deci, din banii care sunt dați grant de Comisia Europeană. A reduce zona pe care te împrumuți tu pentru că vrei să o finanțezi altfel, din punctul meu de vedere nu este o pierdere, decât cel mult dacă vă puteți gândi între o rată de dobândă mai mică, să zicem, pe care o ai cu Comisia Europeană, decât rata de finanțare uzuală. Și acum revenim: până în prezent nu s-a pierdut niciun leu din zona de granturi. La cererea de plată 3, va fi prima oară când acea cerere suspendată în luna mai 2025, pentru că guvernul nu și-a făcut treaba, guvernele anterioare, vom pierde primii bani pe granturi, pentru că în domeniul transporturilor nu s-au făcut numirile așa cum am discutat aici, în domeniul energiei nu s-au făcut toate numirile așa cum am discutat aici, și în domeniul AMEPIP nu s-au făcut lucrurile la timp așa cum trebuiau făcute”, a precizat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă organizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) la Palatul Victoria.

Potrivit ministrului, domeniile în care au fost înregistrate problemele menționate se aflau la aceea vreme sub coordonarea inițiatorilor moțiunii de cenzură depusă marți în Parlament.

”O să vă rog frumos să faceți analiza dumneavoastră, dar cu sinceritate, cine coordona Transporturile, Energia și AMEPIP. Și dacă faceți acest lucru și ajungeți la concluzia că 100% acest control era exercitat de cei care acum ne acuză, atunci o să vă rog să le transmiteți înapoi mesajul că dacă va fi prima sumă de bani de grant care se va pierde, va fi strict din iresponsabilitatea domniilor lor. Am avut 5 informări în ședințele de Guvern cu privire la faptul că nu respectă acel lucru înaintea datei de 28 noiembrie, care a fost data limită. Deci, orice fel de lucru care îmi vine din PNRR că se pierd bani din zona aceea, o să vă rog frumos să și le ia și să și le ducă acolo unde nu le-au îndeplinit. Ca să fiu foarte explicit. În ceea ce privește restul de bani de grant care sunt responsabilitatea directă a mea și a guvernului Ilie Bolojan, până când nu vom pierde vreun leu în plus față de ce s-a pierdut din cererea 3, ca urmare a ce v-am spus, un euro ca să fiu mai explicit (…) o să vă rog să mergeți pe ceea ce vă spun: nu vom pierde bani din grant. Și acum veți zice: ‘domnule, ești prea optimist’. Firește. Evident, dacă pică complet Guvernul și n-o să avem nicio posibilitate să facem nimic în perioada următoare, iar vom ști de ce pierdem bani”, a explicat Dragoș Pîslaru.

De asemenea, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a menționat care este strategia pe care intenționează să o aplice, astfel încât România să nu piardă bani din PNRR.

”Dar am un plan pe care l-am discutat cu președintele, l-am discutat cu premierul. Este un plan pe care chiar și partidele care s-au retras din coaliție îl susțin ca idee, ca principiu. Avem acum o posibilitate chirurgicală pe care am prenegociat-o cu Comisia Europeană, ca pe zona de grant, dacă avem orice investiție în risc, să o înlocuim cu lucruri pe care le-am finalizat deja pe componenta de împrumut. Dacă vom obține acel lucru și avem capacitatea guvernamentală să putem face aceste modificări, care iau timp, și nu avem decât o singură lună la dispoziție să facem acest lucru, deci înainte de 31 mai, împreună cu colegii de la Finanțe și cu prim-ministru – și avem o primă întâlnire joi dimineața la ora 9.00 pe acest subiect – putem salva toată componenta de grant în continuare, iar România să ia toți banii pe partea de grant”, a declarat Dragoș Pîslaru.

În ceea ce privește partea de împrumuturi, acesta a precizat că decizia va depinde de o analiză a costurilor și a eventualelor penalități.

”Pe partea de împrumut vom face o analiză, să ne uităm dacă penalitatea de neterminare este mai mare decât suma efectivă pe care ar trebui să o luăm, atunci probabil că renunțăm la ea, dacă avem în sens invers, o păstrăm, și atunci oricum vom pierde niște sume marginale pe zona de împrumut, care nu sunt o problemă. Deci, nu mă doare deloc că mă împrumut mai puțin, este într-adevăr o diferență de cost de împrumutare între banii cu care mă împrumut de la Comisie și banii cu care m-aș împrumuta pe piață, dar sunt sume marginale”, a mai arătat Pîslaru.

El a reiterat că a renunța la banii pe care România îi poate împrumuta prin PNRR nu înseamnă că aceștia sunt o pierdere.

”Nu i-am pierdut, nu se duc în deficit, din contră, sunt bani care putem într-adevăr oricând să îi împrumutăm din alte părți. Pe partea de grant, primii bani se vor pierde pe acele domenii pe care vi le-am spus și eu vă spun astăzi că dacă sunt lăsat să-mi fac treabă, prim-ministrul Ilie Bolojan este lăsat să susțină aceste lucruri, președintele este lăsat să medieze și să asigure un acord politic pe aceste lucruri pe PNRR, le terminăm și luăm și bani”, a mai afirmat Dragoș Pîslaru.