AUR a stabilit priorităţile legislative pentru noua sesiune parlamentară: taxe mai mici, sprijin pentru antreprenori, reforma statului, educaţie şi securitate energetică

Alianţa pentru Unirea Românilor a stabilit, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorităţi legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educaţia, transparenţa şi securitatea energetică.
În educaţie, una dintre priorităţile AUR este abrogarea prevederilor care permit organizarea examenului paralel de admitere la liceu, păstrându-se un sistem naţional şi unitar de admitere, cu reguli egale pentru toţi copiii, indiferent de liceul la care doresc să ajungă.
„În domeniul fiscalităţii, AUR va continua demersurile pentru adoptarea proiectului depus încă din luna martie privind un TVA dinamic la carburanţi, ca mecanism de protecţie a populaţiei şi economiei în perioadele în care crizele internaţionale provoacă majorări puternice ale preţurilor. Mecanismul propus este limitat în timp şi autoreglabil: TVA de 5% în primele trei luni, apoi 9%, cu dezactivarea automată a facilităţii odată cu normalizarea cotaţiilor petrolului”, subliniază AUR.
AUR susţine şi modificarea Codului fiscal astfel încât TVA pentru prima locuinţă să fie redusă de la 21% la 9%.
„O altă prioritate legislativă a AUR este proiectul privind transparentizarea surselor de finanţare ale organizaţiilor non-profit. Acesta este blocat în Camera Deputaţilor după adoptarea de către Senat. Principiul susţinut de AUR este simplu: organizaţiile care participă la viaţa publică şi influenţează dezbaterea publică trebuie să funcţioneze în condiţii de transparenţă privind sursele lor de finanţare. Securitatea energetică reprezintă o prioritate imediată pentru AUR. În acest sens, vom promova un proiect de lege pentru legalizarea funcţionării tuturor grupurilor energetice de la CE Oltenia prin amendarea ordonanţei de urgenţă care obligă la închiderea lor până la 31 august 2026 şi intrarea lor în starea de rezervă”, se mai arată în comunicat.