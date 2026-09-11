Ilie Bolojan: AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de sondaje, că AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare, menționând că noul președinte interimar al Televiziunii publice, Sorina Matei, numită la propunerea acestui partid, își va putea demonstra competențele pentru creșterea audienței și cheltuieli mai mici.

‘Sunt date de sondaje legate de o intenție sau alta. Aici cred că sunt două aspecte. Pe de o parte, există o nemulțumire a cetățenilor țării noastre vizavi de perspectiva pe care o avem, pe care o văd pentru țara asta, există un grad de neîncredere de ani de zile și, ca efect al unei lipse de perspectivă, în general, nemulțumirea îi duce la votul împotrivă. AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare. Acum, de exemplu, la Televiziune au un reprezentant care sunt convins că va face reformele la televiziune și își va demonstra competențele ca să crească audiența Televiziunii Române, să cheltuie bugete mai mici și să aibă, sigur, o politică, într-adevăr, de ținuta unei Televiziuni publice naționale, așa cum s-ar cuveni. Deci, acesta este un avantaj’, a afirmat Bolojan, la B1 Tv.

El a spus că, pe de altă parte, partide care s-au aliat și au făcut o coaliție demonstrează că nu pot funcționa împreună.

‘Degeaba PSD a încălcat toate înțelegerile, degeaba PSD a mințit, pentru că, la un moment dat, într-o dispută sau într-o ceartă, oamenii nu mai identifică cine a început primul, ce s-a întâmplat după aceea, și asta, din nou, dă o senzație de lipsă de încredere în partide. Și dacă nu avem această responsabilitate să înțelegem care este situația, nu-i de mirare că cetățenii noștri la un moment dat votează împotrivă, dar eu am încredere’, a adăugat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că întotdeauna a căutat să nu jignească partidele.

‘Jignind un partid sau altul îi jignești electorii. Ceea ce cred că trebuie să facem, și am spus asta legat de PNL, este nu să ne supărăm pe cetățeni că votează împotrivă, ci prin ceea ce facem să-i convingem că există variante mai bune și că ‘nu tot ce zboară se mănâncă’ și că oameni care n-au demonstrat niciodată nimic e greu de presupus că atunci când vor veni pe funcție o să întoarcă lucrurile cu susul în jos și vom vedea niște schimbări care nu vor deranja pe nimeni și vor rezolva toate problemele. Așa ceva nu există, dar sunt convins că, prin comportamentul nostru, prin modul în care ne respectăm angajamentele față de cetățeni, prin atitudinea generală, trebuie să convingem cât mai mulți români că există variante bune, variante corecte, pentru ca România să se modernizeze’, a mai arătat premierul interimar.

Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 7 septembrie, relevă că AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare cu un avans de aproximativ 20 de procente față de următoarele două partide clasate – PSD și PNL. Astfel, AUR are 39,7% din preferințele electoratului, PSD – 18,7% și PNL – 16,3%.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marți, noile conduceri interimare la Societățile Române de Radio și Televiziune, după decizia Curții Constituționale. La Radio a fost desemnat pentru postul de președinte-director general Răzvan Dincă, propus de PSD, iar la SRTv – jurnalista Sorina Matei, propusă de AUR.