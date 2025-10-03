Aurul a atins un nivel record după blocajul din SUA

Cotația aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităților Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esențiale, transmite Bloomberg.

Aurul a ajuns la 3.875,53 dolari pe uncie, a cincea zi de creștere a cotației metalului galben, după ce Senatul SUA a eșuat marți într-o ultimă încercare de a evita închiderea unei părți din serviciile sale federale, iar Casa Albă a cerut agențiilor ‘să execute planurile pentru închiderea în mod ordonat’, primul astfel de eveniment din ultimii șapte ani.

O suspendare a operațiunilor la nivel federal riscă să provoace noi presiuni asupra dolarului, în timp ce ar putea fi întârziată publicarea unor rapoarte esențiale care să evalueze economia SUA, inclusiv datele privind șomajul, programate vineri.

Cotația aurului a crescut anul acesta cu peste 47%, fiind în grafic pentru cel mai semnificativ câștig anual începând din 1979. Raliul este sprijinit de cererea puternică a băncilor centrale, de potențiala slăbiciune a dolarului american și de reluarea ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).

În plus, analiștii apreciază că incertitudinea provocată de schimbările din componența comitetului de politică monetară de la Fed precum și provocările continue la adresa independenței Fed sunt favorabile pentru scumpirea aurului.