Aurul îşi revine uşor după cel mai slab trimestru din ultimii 13 ani, dar perspectivele rămân prudente

Preţul aurului a recuperat o parte din pierderi miercuri, după ce metalul preţios a încheiat al doilea trimestru din 2026 cu cea mai severă scădere din ultimii 13 ani. Investitorii continuă însă să fie afectaţi de perspectiva unor dobânzi mai ridicate în Statele Unite, ceea ce reduce atractivitatea aurului, un activ care nu generează dobândă, transmite CNBC.

În tranzacţiile de miercuri după-amiază, aurul spot a urcat cu aproximativ 0,5%, până la 4.025,89 dolari pe uncie, iar contractele futures s-au tranzacţionat în jurul valorii de 4.041 dolari pe uncie, revenind după declinul din prima parte a zilei.

Aurul a atins un maxim istoric de 5.586,20 dolari pe uncie la sfârşitul lunii ianuarie, însă de atunci a pierdut teren pe fondul schimbării aşteptărilor privind politica monetară. În trimestrul al doilea, preţul metalului a scăzut cu aproximativ 16%, cea mai mare corecţie trimestrială din 2013, iar de la începutul anului pierderea se ridică la aproape 8%.

Analiştii explică evoluţia prin mai mulţi factori. Datele economice solide din SUA, randamentele mai ridicate ale obligaţiunilor, întărirea dolarului şi reducerea aşteptărilor privind scăderea dobânzilor de către Federal Reserve au diminuat interesul pentru aur ca activ de refugiu.

Totuşi, experţii consideră că metalul galben continuă să joace un rol important în portofoliile investitorilor. Potrivit Amundi Investment Institute, volatilitatea inflaţiei, nivelul ridicat al datoriilor publice şi tendinţa băncilor centrale de a-şi diversifica rezervele în afara dolarului susţin în continuare cererea pentru aur pe termen lung.

Şi World Gold Council a constatat, în cel mai recent sondaj realizat în rândul băncilor centrale, că tot mai multe instituţii intenţionează să îşi majoreze rezervele de aur în următoarele 12 luni.

Analistul Giovanni Staunovo, de la UBS, consideră că, deşi pe termen scurt aurul ar putea rămâne într-o perioadă de consolidare, fundamentele pe termen lung rămân favorabile. Cererea constantă din partea băncilor centrale, diversificarea rezervelor valutare şi preocupările legate de nivelul ridicat al datoriei globale ar trebui să ofere în continuare sprijin preţului metalului preţios.