Autorităţile financiare britanice analizează în regim de urgenţă riscurile noului model de inteligenţă artificială al Anthropic

Autorităţile de reglementare financiară din Marea Britanie poartă discuţii urgente cu agenţia guvernamentală de securitate cibernetică şi cu marile bănci pentru a evalua riscurile generate de cel mai recent model de inteligenţă artificială dezvoltat de compania Anthropic, a relatat duminică Financial Times.

Oficiali ai Băncii Angliei, ai Autorităţii pentru Conduită Financiară şi ai Ministerului de Finanţe britanic discută cu Centrul Naţional pentru Securitate Cibernetică pentru a analiza eventualele vulnerabilităţi ale sistemelor IT critice evidenţiate de noul model AI al companiei, potrivit publicaţiei.

Reprezentanţii principalelor bănci, companii de asigurări şi burse britanice urmează să fie informaţi în următoarele două săptămâni despre riscurile de securitate cibernetică asociate modelului Claude Mythos Preview, în cadrul unei întâlniri cu autorităţile de reglementare, conform a două persoane familiarizate cu discuţiile.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile. Anthropic nu a răspuns solicitării de comentarii, în timp ce Banca Angliei a refuzat să comenteze, iar Ministerul de Finanţe, Centrul Naţional pentru Securitate Cibernetică şi Autoritatea pentru Conduită Financiară nu au oferit deocamdată un punct de vedere.

Iniţiativa vine după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a convocat recent o întâlnire cu marile bănci de pe Wall Street pentru a discuta riscurile cibernetice potenţiale ale modelului, potrivit unei relatări Reuters de vineri, bazată pe două surse.

Compania Anthropic a precizat că modelul este utilizat în cadrul ”Project Glasswing”, o iniţiativă controlată prin care anumite organizaţii selectate pot folosi modelul Claude Mythos Preview, încă nelansat public, pentru activităţi defensive în domeniul securităţii cibernetice.

Într-o postare publicată pe blogul companiei la începutul acestei luni, Anthropic a afirmat că modelul a identificat deja ”mii” de vulnerabilităţi majore în sisteme de operare, browsere web şi alte programe software utilizate pe scară largă.