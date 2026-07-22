AVR: Aproape 30 % din totalul țigărilor descoperite la vamă pe parcursul unui an sunt aduse în perioada vacanțelor de vară

Capturile de țigări la controalele vamale au scăzut în iunie 2026 de 40 de ori raportat la luna similară a anului trecut, când se înregistraseră 34.607.049 de bucăți, respectiv 28,5% din totalul înregistrat pe întregul an, potrivit statisticilor Autorității Vamale Române (AVR).

‘Vacanța nu scuză contrabanda. Turiștii care aduc în bagaje zeci de mii de țigări pe post de suvenir rămân fără ele. (…) Aproximativ 30% din totalul țigărilor descoperite la controalele vamale de-a lungul unui an sunt aduse în perioada vacanțelor de vară, majoritatea fiind găsite la traficanți și turiști care ‘se scuză’ la momentul controlului spunând că nu știau că se încadrează în infracțiunea de contrabandă. Dacă în luna iunie a anului trecut, capturile de țigări au atins 28,5% din totalul înregistrat pe întregul an, ajungând la 34.607.049 de bucăți, în acest an, după o serie de capturi record, în luna iunie au fost reținute la vamă doar 854.450 de țigări de contrabandă, de 40 de ori mai puține decât în 2025′, se arată într-un comunicat al instituției.

Datele evidențiază o creștere semnificativă a cantităților confiscate în 2025 față de anii anteriori, în special în luna iunie, când a fost înregistrată o captură-record ce a schimbat radical media anuală pe caz.

‘Anul acesta, în schimb, elanul celor care aduc țigări ilegal s-a mai diminuat, după nenumăratele confiscări din ultimul an, așa că începutul verii, respectiv luna iunie 2026 a totalizat o captură de 854.450 de țigări, în 244 de cazuri, cifră de 40 de ori mai mică față de iunie 2025’, conform sursei citate.

Autoritatea Vamală Română reamintește că niciun astfel de caz nu este trecut cu vederea de inspectorii vamali și polițiștii de frontieră, indiferent de anotimp sau de motivația invocată de călători, și face apel la toți turiștii care tranzitează frontierele să respecte reglementările în vigoare privind cantitatea de țigări permisă pentru consumul personal.

Reprezentanții instituției subliniază că aproape zilnic se înregistrează un astfel de caz.

‘Cel mai recent, ieri, 20.07.2026, când inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu lucrătorii Poliției de Frontieră, au selectat pentru control două persoane care călătoreau pe ruta Istanbul – Otopeni și au descoperit, în urma verificărilor efectuate asupra bagajelor, 24.520 de bucăți de țigarete, de diverse mărci, nedeclarate. A fost întocmit un proces-verbal de constatare, bunurile fiind reținute în vederea confiscării, urmând ca organele de cercetare competente să fie sesizate’, se precizează în comunicat.

Situația comparativă din ultimii trei ani, din lunile iunie – septembrie, a Autorității Vamale Române, arată o evoluție semnificativă a fenomenului în perioada de vară. În 2023, au fost reținute 77,384 milioane de țigarete, în 3.314 cazuri constatate, cu o medie de 23.350,72 țigarete/caz. În luna iunie, s-au confiscat 479.717 bucăți (347 cazuri), în iulie – 2,56 milioane bucăți (312 cazuri), în august – 4,57 milioane bucăți (443 cazuri), iar în septembrie – 492.142 bucăți (322 de cazuri).

În anul 2024, au fost reținute 25,806 milioane de țigarete reținute, în 2.609 cazuri, cu o medie de 9.895 țigarete/caz. Din total, în iunie s-au înregistrat 332.537 bucăți (212 cazuri), în iulie – 884.119 bucăți (304 cazuri), în august – 451.155 bucăți (246 cazuri), iar în septembrie – 586.480 bucăți (210 cazuri).

Comparativ, anul trecut, s-au confiscat 121,205 milioane de țigarete reținute, în 3.316 cazuri, cu o medie de peste 36.500 țigarete/caz. În iunie, au fost reținute 34,607 milioane bucăți (190 cazuri), în iulie – 390.735 bucăți (269 cazuri), august – 917.711 bucăți (489 cazuri), iar în septembrie – 581.130 bucăți (387 de cazuri).

‘Autoritatea Vamală Română reamintește tuturor călătorilor că introducerea în țară a țigărilor peste plafonul admis pentru uz personal, fără declararea acestora, constituie contravenție sau, după caz, infracțiune de contrabandă, indiferent dacă fapta este comisă cu intenție sau este invocată drept o simplă necunoaștere a legii. Instituția își reafirmă angajamentul de a proteja bugetul de stat și frontierele Uniunii Europene, prin controale bazate pe analiză de risc și printr-o cooperare permanentă cu instituțiile partenere’, se mai spune în comunicat.