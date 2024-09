Baciu (CNPP): Avem un număr de 2.853 de decizii de recalculare care urmează a fi revizuite în cel mai scurt timp

Un număr de 62.600 cereri de revizuire a deciziilor de recalculare a pensiilor au fost depuse la casele teritoriale de pensii, iar 2.853 de decizii urmează a fi revizuite în cel mai scurt timp, respectiv 0,062% din totalul celor trimise pensionarilor, a declarat marţi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, într-o conferinţă de presă.

„Deci avem la nivel naţional 49.000 de audienţe acordate de către conducerea Caselor teritoriale de pensii pentru clarificări asupra deciziilor de recalculare. Pe lângă aceste audienţe, mai avem cereri de revizuire sau cereri de recalculare transmise în format letric, cât şi în format electronic la Casele Teritoriale de Pensie, în număr de 13.600. Deci avem un număr de 62.600 de cereri pe care le-am avut fie prin audienţă, fie prin cale electronică pe care le-am primit în această perioadă din partea pensionarilor. Din aceste 62.600 avem un număr de 2.853 de decizii de recalculare care colegii mei le-au analizat, urmează a fi revizuite în cel mai scurt timp posibil. Este un procent de 0,062% la nivel naţional din numărul total de decizii de recalculare care au fost trimise către toţi pensionarii din sistemul public. Este un procent foarte mic”, a explicat Baciu.

El a subliniat că este vorba de nişte erori materiale care s-au făcut în diverse judeţe în ţară şi care vor fi revizuite astfel încât pensionarii să-şi primească „drepturile corecte, drepturile legale, drepturile legitime” care li se cuvin în baza noii legi a pensiilor, respectiv 360/2023.

În ceea ce priveşte termenul de contestare, preşedintele CNPP a precizat că acesta este foarte clar prevăzut în lege şi este scris şi în decizia de recalculare, fiind de 45 de zile de la momentul în care decizia a fost primită de către pensionar.

„Noi am făcut deciziile, vă spun din capul locului, nu pentru a fi contestate. Am încredere în colegii mei, am încredere în profesionalismul colegilor mei că aceste decizii au fost corect făcute. Avem acest procent de 0,062%. Este vorba de nişte erori materiale. Zic eu că sunt normale şi fireşti la volumul de muncă care a fost în această perioadă. Credeţi-mă că în casele de pensii au fost zile când s-a lucrat şi până la miezul nopţii şi la aceste erori materiale noi spunem că vom veni cu o soluţie şi în perioada imediat următoare, noi vrem ca în această lună să le soluţionăm pe toate pe care le-am depistat. E posibil să mai fie. Noi avem şi control intern în cadrul fiecărei case teritoriale de pensii, iar aceste erori, dacă noi le depistăm, le facem automat din oficiu, nu mai trebuie să mai vină cineva să ne sesizeze”, a punctat Daniel Baciu.

Pe de altă parte, el a reamintit că în prezent se află în Parlament, la vot final, majorarea plafonului de impozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 lei.

„Este şi asta o măsură benefică pentru pensionari. Am spus-o şi o repet: acest lucru trebuia făcut, se impunea, pentru că am avut majorări succesive ale pensiilor şi era normal ca acest plafon de impozitare să fie ridicat la 3.000 lei. Practic, pensionarii vor câştiga şi aici. Cei care sunt în acest ecart între 2.000 şi 3.000 lei vor câştiga încă 100 lei la pensie”, a spus Baciu.