Baidu se impune ca jucător-cheie pe piaţa chipurilor AI din China, pe fondul interdicţiilor impuse Nvidia

Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piaţa internă de semiconductori pentru inteligenţă artificială, în contextul în care restricţiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaş în China, transmite CNBC.

Compania îşi dezvoltă accelerat divizia Kunlunxin, producător de cipuri AI pe care îl controlează majoritar, şi pe care l-a poziţionat drept vârf de lance în strategia sa de ”full stack AI”: infrastructură (cipuri, servere, centre de date), modele (ERNIE) şi aplicaţii.

Mai mulţi analişti au îmbunătăţit recent perspectivele pentru acţiunile Baidu, estimând creşterea rapidă a unităţii de semiconductori.

Într-o foaie de parcurs pe cinci ani prezentată în noiembrie, Baidu a anunţat noile cipuri Kunlun M100 pentru 2026 şi M300 pentru 2027. Compania foloseşte deja propriile cipuri în combinaţie cu produse Nvidia în centrele sale de date.

Baidu câştigă teren datorită interdicţiilor americane. Washingtonul a blocat exportul celor mai performante GPU-uri Nvidia către China, iar Beijingul a descurajat companiile locale să cumpere modelul H20, varianta ”slăbită” destinată pieţei chineze. În timp ce Huawei rămâne un jucător puternic, operaţiunile sale sunt afectate de sancţiuni şi lipsa accesului la tehnologie occidentală, deschizând spaţiu pentru Baidu să preia conducerea.

”Cererea internă de putere de calcul AI în China rămâne intensă, iar companiile se orientează tot mai mult către furnizori locali. Considerăm că cipul Kunlun este unul dintre cele mai bine poziţionate,” au declarat analiştii JPMorgan.

Banca estimează că vânzările de cipuri Baidu vor creşte de şase ori până în 2026, ajungând la 8 miliarde yuan (1,1 miliarde dolari). Macquarie evaluează divizia Kunlun la aproximativ 28 miliarde dolari.

Baidu nu este singurul mare jucător: şi Alibaba dezvoltă generaţia următoare de cipuri AI. Totuşi, Baidu pare pe cale să devină liderul ”de facto” al Chinei în acest domeniu, mai ales în contextul penuriei acute de cipuri la nivel naţional. Ali şi Tencent au recunoscut în noiembrie că lipsa cipurilor reprezintă principalul blocaj în dezvoltarea centrelor lor de date.

China are dificultăţi în producţia internă de semiconductori avansaţi, deoarece SMIC, cel mai mare producător local, nu poate concura cu giganţi precum TSMC, atât în volum, cât şi în tehnologie.

Deşi cererea pentru AI explodează, oferta este constrânsă, ceea ce transformă Baidu într-un furnizor strategic.

”Presiunea de a construi cipuri interne este atât o necesitate, cât şi o oportunitate,” a declarat Nick Patience de la The Futurum Group.

”Dacă Baidu poate livra noile generaţii Kunlun la timp, nu doar că îşi rezolvă problema de aprovizionare, dar devine furnizor esenţial pentru întreaga industrie AI din China.”

Investitorii văd în Baidu un potenţial câştigător al acestei curse interne pentru autonomie tehnologică, exact în momentul în care China caută să-şi consolideze suveranitatea în domeniul AI.