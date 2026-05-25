China şi Statele Unite rămân profund divizate pe comerţ, tehnologie şi tarife, la reuniunea APEC din China

China şi Statele Unite transmit semnale tot mai diferite privind comerţul, tehnologia şi relaţiile economice din regiunea Asia-Pacific, în pofida recentei întâlniri dintre preşedinţii Xi Jinping şi Donald Trump, relatează CNBC.

Diferenţele au devenit vizibile la reuniunea miniştrilor Comerţului din cadrul APEC, desfăşurată în Suzhou, unde Beijingul a insistat pe reducerea tarifelor şi promovarea comerţului liber, în timp ce Washingtonul a pus accent pe ”comerţ echilibrat”.

Ministrul chinez al Comerţului, Wang Wentao, a declarat că una dintre principalele concluzii ale reuniunii a fost reafirmarea obiectivului privind crearea unei Zone de Liber Schimb în Asia-Pacific.

Oficialul chinez a afirmat că membrii APEC încearcă să accelereze integrarea economică regională într-un context marcat de instabilitate şi tensiuni globale.

În schimb, reprezentantul delegaţiei americane la APEC, Casey Mace, a evitat să susţină explicit ideea comerţului liber şi a declarat că administraţia Trump urmăreşte mai ales relaţii comerciale ”echilibrate”, argument folosit de Washington pentru justificarea tarifelor vamale.

China, care găzduieşte reuniunile APEC din acest an, va organiza în noiembrie summitul liderilor organizaţiei în Shenzhen, unde este aşteptată o nouă întâlnire între Trump şi Xi.

Reuters şi CNBC notează că, deşi cele două state încearcă să menţină dialogul, există încă divergenţe importante privind implementarea acordurilor economice discutate la Beijing.

Un alt punct de tensiune îl reprezintă competiţia tehnologică şi inteligenţa artificială.

China a anunţat că reuniunea APEC a produs ”un nou consens” privind cooperarea în comerţul digital şi schimburile legate de inteligenţa artificială.

Oficialii chinezi au vorbit despre reducerea decalajului digital şi facilitarea comerţului electronic în regiune, fără a menţiona direct companiile chineze de inteligenţă artificială.

De cealaltă parte, Statele Unite au transmis că doresc să menţină dominaţia companiilor americane de tehnologie în Asia-Pacific.

Washingtonul continuă să restricţioneze accesul companiilor chineze la semiconductori avansaţi pentru inteligenţă artificială, în timp ce firmele chineze dezvoltă modele AI tot mai competitive şi mai ieftine.