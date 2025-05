Baidu vrea să-și extindă serviciile de robotaxi în Europa

Baidu Inc intenționează să testeze și în cele din urmă să lanseze Apollo Go, un serviciu autonom de ride-hailing (de împărțire a călătoriilor) în Europa și Turcia, alăturându-se unui număr în creștere de companii chineze din domeniul tehnologiei de conducere autonomă care se extins pe plan global, transmite Bloomberg.

Baidu discută cu o subsidiară a Poștei din Elveția – PostAuto – pentru lansarea unui serviciu de robotaxi în această țară. Baidu intenționează să înceapă testarea în Elveția până la finalul anului, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Spre deosebire de alte companii chineze din domeniul tehnologiei de conducere autonomă, serviciul Apollo Go al Baidu își extinde prezența pe plan global. Și firma WeRide Inc, listată în SUA, a fost una dintre primele interesate de extindere, operând în peste 30 de orașe din 10 țări, cum ar fi China, Emiratele Arabe Unite, Franța și Singapore.

Uber Technologies Inc are parteneriate cu WeRide și alte două companii chineze – Pony.AI Inc și Momenta Technology Co, intenționând să ofere servicii de robotaxi pe platforma sa, pe piețe Emiratele Arabe Unite și Europa.

În China, Apollo Go are una dintre cele mai mari flote de robotaxi, operând în orașe ca Beijing, Guangzhou și Wuhan.