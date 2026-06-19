Banca Centrală a Rusiei a coborât dobânda de referință la 14,25% pe fondul încetinirii economiei

Banca Centrală a Rusiei a redus, vineri, dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la 14,25%, pe fondul dificultăților economice legate de costul ofensivei din Ucraina și de sancțiunile occidentale, transmite AFP.

‘Creșterea economică continuă într-un ritm moderat după o încetinire temporară la începutul anului’, a declarat Banca Rusiei într-un comunicat de presă în care a anunțat reducerea costului creditului.

Această reducere a fost mai mică decât se așteptau analiștii, deoarece indicatorii economici arată o imagine precară.

La mai mult de patru ani de la începerea ofensivei sale masive împotriva Ucrainei, Rusia se confruntă cu multiple sancțiuni occidentale, inflație ridicată, costuri prohibitive cu împrumuturile și lipsă de forță de muncă.

Timp de doi ani, Banca Rusiei a menținut dobânda de referință la 20%, în timp ce economia rusă a beneficiat de creșterea cheltuielilor militare după 2022. Însă, aceste cheltuieli masive au alimentat și inflația, afectând creșterea, în timp ce întreprinderile au criticat costurile ridicate cu împrumuturile.

Economia Rusiei s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru, înregistrând primul declin trimestrial din ultimii trei ani, iar autoritățile de la Moscova și-au redus previziunile de creștere pentru 2026 la 0,4%, de la 1,3% cât prognozau anterior.

Deja în 2025, creșterea economică a Rusiei a încetinit brusc, ajungând la 1%, de la un avans de 4,3% în 2024.

De asemenea, deficitul bugetar al Rusiei continuă să se adâncească, ajungând la echivalentul a aproape 80 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2026 și depășind cu 60% prognoza de deficit pentru întregul an.

Banca Rusiei a subliniat că o traiectorie a dobânzii de politică monetară peste așteptări ar putea fi necesară, având în vedere politica fiscală pentru următorii trei ani.

Autoritățile de la Moscova încearcă să abordeze problema deficitului, în special prin apelarea la economiile rușilor de rând. De exemplu, guvernul a majorat TVA-ul cu două puncte procentuale în acest an.

Cu toate acestea, la începutul lunii iunie, președintele Vladimir Putin a minimalizat aceste dificultăți într-un discurs la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. ‘Din toate părțile, ni se spune că totul merge prost în țara noastră (…). Da, dinamica economică este în prezent moderată’, le-a spus Putin oficialilor ruși și străini, precum și oamenilor de afaceri prezenți la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. ‘Într-un context tensionat și dificil, Rusia continuă să-și consolideze suveranitatea (…) prin extinderea cercului său de parteneri’, a adăugat liderul de la Kremlin.

În paralel, Kievul și-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii de depozitare a hidrocarburilor din Rusia, în încercarea de a reduce câștigurile financiare pe care Moscova le obține din exporturile de hidrocarburi. Atacurile cu drone de marți și joi au provocat incendii la o importantă rafinărie din Moscova.