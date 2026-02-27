Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, încheie anul 2025 cu un profit net de 4,09 miliarde lei, mai mare cu aproape 16%

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, încheie anul 2025 cu un profit net de 4,09 miliarde lei, mai mare cu 15,96% faţă de anul 2024 (3,53 miliarde lei). Activele totale au ajuns la 224,4 miliarde lei la 31 decembrie 2025, +8,4% faţă de 31 decembrie 2024.

La rândul său, Grupul Banca Transilvania a raportat un profit net de 4,66 miliarde le în 2025, în scădere cu 1,48%, de la 4,73 miliarde lei în 2024.

Veniturile nete din dobânzi ale Băncii Transilvania au urcat cu 19,86% în 2025, la 6,63 miliarde lei (de la 5,53 miliarde lei în 2024). Grupul Banca Transilvania a realizat în 2025 venituri nete din dobânzi în sumă de 8,06 miliarde lei, mai mari cu 16,76% faţă de 2024 (6,9 miliarde lei).

”Banca Transilvania a înregistrat în 2025 creşteri peste media pieţei în finanţări, operaţiuni şi tranzacţii, iar evoluţia profitului reflectă dinamica activităţii comerciale şi eficienţa operaţională. Achiziţiile şi fuziunile BT din 2025 au consolidat poziţia Grupului Banca Transilvania în banking, pensii private şi microfinanţare, în România şi Republica Moldova”, arată raportul băncii.

Acţionarii au beneficiat de două runde de dividende: 1,59 miliarde lei, distribuite din profitul anului 2024 (în iunie), respectiv 700 milioane de lei, din rezervele de profit acumulate în anii anteriori (în decembrie).

„2025 a fost un an de creştere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieţei şi cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani, ceea ce a consolidat poziţia noastră de lider. Am finalizat achiziţii şi fuziuni strategice în România şi Republica Moldova. Au fost, de asemenea, două runde de dividende. Le mulţumesc investitorilor, acţionarilor şi clienţilor pentru încredere, iar echipei Grupului BT, pentru contribuţia la aceste rezultate. Am început 2026 cu un model de business robust, disciplină financiară şi atenţie la oportunităţile de creştere. Rămânem angajaţi în susţinerea economiei româneşti chiar şi în perioade de volatilitate, aşa cum este cea în care ne aflăm”, declară Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania.

Grupul BT a marcat în 2025 două fuziuni simultan, în România şi Republica Moldova: Banca Transilvania – OTP Bank România şi Victoriabank – BCR Chişinău. De asemenea, a finalizat două achiziţii strategice: BRD Pensii, jucător pe Pilonul 2 şi Pilonul 3 de pensii private, precum şi Microinvest, liderul pieţei de microfinanţare din Republica Moldova.

”Profitul net consolidat pentru întreg anul 2025, la nivelul Grupului BT, a fost de 4,66 miliarde lei în 2025, ceea ce confirmă performanţa operaţională solidă şi eficienţa modelului de business. Profitul Grupului BT a fost de 1,39 miliarde lei în ultimul trimestru din 2025, +7,4% faţă de trimestrul al treilea din 2025, marcând cel mai puternic trimestru al anului”, se arată în raport.

Activele totale au ajuns la 224,4 miliarde lei la 31 decembrie 2025, +8,4% faţă de 31 decembrie 2024, ceea ce arată poziţia Grupului BT pe piaţă şi creşterea volumului de business.

Creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 106,7 miliarde lei, o evoluţie de +10,7% faţă de 31 decembrie 2024, susţinută de cererea de finanţare din partea companiilor şi a populaţiei. La nivel consolidat, raportul credite/depozite a ajuns la 64,7%, în creştere cu 3,9 puncte procentuale.

Profitul net al băncii a fost de 4,10 miliarde lei, +16% în 2025 faţă de 2024, o confirmare a evoluţiei solide a activităţii comerciale şi eficienţa operaţională. Profitul net BT în trimestrul al patrulea din 2025 a fost de 1,17 miliarde lei, +2,4% peste nivelul trimestrului al treilea din acest an şi +42,6% comparativ cu trimestrul al patrulea din 2024, marcând cel mai puternic final de an din ultimii ani.

Rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 2,40%, la 31 decembrie 2025, iar gradul de acoperire cu provizioane totale pentru expunerile neperformante a fost de 178,9%, reflectând o poziţie prudentă şi calitatea portofoliului.

Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere şi pierderile aşteptate pentru active şi provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare crescut la 622,2 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menţine sub 1% (0,59%). Cifrele confirmă profilul de risc controlat al băncii.

Banca Transilvania a ajuns la aproape 5 milioane de clienţi activi (retail şi companii) la finalul anului trecut. În 2025, BT a atras peste 470.000 de noi clienţi persoane fizice, la care se adaugă cei peste 130.000 proveniţi de la OTP Bank România, în urma fuziunii cu Banca Transilvania.

Banca a finanţat companiile cu 21,1 miliarde lei şi persoanele fizice cu 12,9 miliarde lei.

Soldul creditelor brute la nivelul băncii este +22,6%, creştere susţinută în special de segmentul populaţie, unde soldul creditelor a avansat cu 26,7%.

Volumele creditelor noi acordate persoanelor fizice sunt +28,1% faţă de 2024, creştere susţinută în special de interesul pentru creditul imobiliar/ipotecar. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare a ajuns la 24,9 miliarde lei, +29,2% faţă de decembrie 2024, reprezentând 23,6% din portofoliul total de credite.

Volumul creditelor pentru companii este +19,9%, evoluţie care include şi impactul integrării portofoliului OTP Bank România. În 2025, BT a continuat să fie lider şi aranjor al facilităţilor sindicalizate în sectoare-cheie, precum energie, automotive, telecomunicaţii şi industrie.

Numărul de carduri emise de BT a ajuns la peste 8 milioane, iar numărul tranzacţiilor cu cardul este +19% faţă de 2024. Ecosistemul continuă să accelereze: peste 5,7 milioane de carduri unice sunt înrolate în aplicaţiile BT Pay (destinată persoanelor fizice) şi BT Go (destinată antreprenorilor).

Contribuţia totală a băncii la bugetul public, incluzând impozitele, contribuţiile sociale, taxa pe cifra de afaceri şi contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, a fost de 2,9 miliarde lei, +65% faţă de 2024.