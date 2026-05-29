Vienna Insurance Group raportează un profit brut de 310,3 milioane euro în primul trimestru din 2026

Vienna Insurance Group (VIG) a raportat joi un profit înainte de impozitare de 310,3 milioane euro, înregistrând o creștere de 18,8%, susținută de evoluția înregistrată pe Piețe Speciale, în Polonia, în Regiunea ECE (Europa Centrală și de Est) Extinsă și Austria.

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis AGERPRES, evoluția pozitivă în Regiunea ECE Extinsă a fost determinată în principal de performanțele din România, Ungaria, Bulgaria, Serbia și Ucraina.

Veniturile din servicii de asigurare au crescut cu 9,1%, până la 3,425 miliarde euro, toate segmentele și liniile de business înregistrând evoluții pozitive. Segmentele Piețe Speciale (+11%) și Cehia (+10%) au raportat creșteri de două cifre, în timp ce Regiunea ECE Extinsă (+8,5%), Polonia (+7,7%) și Austria (+4,5%) au consemnat ritmuri mai moderate de creștere.

Primele brute subscrise au crescut cu 4,4% de la un an la altul, ajungând la 4,857 miliarde euro în primul trimestru din 2026. Cele mai puternice evoluții au fost înregistrate în Cehia (+8,4%), Polonia (+5%), Regiunea ECE Extinsă (+5%) – susținută în special de Ungaria, Slovacia și Bulgaria – și în Austria (+4,5%).

Rata combinată netă s-a îmbunătățit cu 0,5 puncte procentuale în primul trimestru, până la 91,8%. Evoluția favorabilă a fost susținută în principal de Regiunea ECE Extinsă, iar în interiorul acestui segment, în special de performanțele înregistrate în Macedonia de Nord, Serbia, Croația, Ucraina, Bulgaria, România și statele baltice.

Rata de solvabilitate a Grupului la finalul primului trimestru s-a situat la un nivel de 290% (incluzând măsurile tranzitorii). Acest rezultat consolidează și mai mult poziția stabilă de capital a Grupului.

Pe baza rezultatelor din primul trimestru al anului 2026, echipa de management a Vienna Insurance Group își reafirmă obiectivul de a atinge un profit înainte de impozitare cuprins între 1,25 miliarde euro și 1,30 miliarde euro (excluzând Nurnberger) pentru anul 2026.

Segmentul Europa Centrală și de Est Extins (Regiunea ECE Extinsă) include următoarele țări: Albania, inclusiv Kosovo, statele baltice, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovacia și Ucraina. Segmentul Piețe Speciale cuprinde următoarele țări: Germania, Georgia, Liechtenstein și Turcia.

Grupul este prezent în regiunea Europei Centrale și de Est, are aproximativ 34.000 de angajați și deservește peste 36 de milioane de clienți. Din acest grup fac parte peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări.