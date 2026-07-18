Băncile din Grecia donează 160 de milioane de euro pentru modernizarea marilor universităţi

Principalele patru bănci din Grecia vor dona 160 de milioane de euro pentru renovarea şi modernizarea infrastructurii a trei dintre cele mai mari universităţi ale ţării, a anunţat vineri premierul Kyriakos Mitsotakis.

Donaţia a fost prezentată în cadrul unei reuniuni desfăşurate la reşedinţa oficială Maximos Mansion, la care au participat conducerile Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece şi Piraeus Bank. Fondurile vor fi alocate Universităţii Naţionale şi Kapodistriene din Atena, Universităţii Aristotel din Salonic şi Universităţii Naţionale Tehnice din Atena.

Lucrările planificate includ reamenajarea campusului Universităţii din Atena, renovarea căminelor studenţeşti şi a spaţiilor de învăţământ ale Universităţii Aristotel, precum şi restaurarea clădirii istorice Gini a Universităţii Naţionale Tehnice din Atena.

Mitsotakis a declarat că donaţia va completa proiectele finanţate deja din resurse naţionale şi europene, descriind iniţiativa drept „un pas decisiv” pentru modernizarea învăţământului superior public.

Ministrul Educaţiei, Sofia Zacharaki, a afirmat că iniţiativa se bazează pe creşterea investiţiilor publice în universităţi şi a precizat că, în acest an, au fost deja alocate peste 110 milioane de euro pentru cheltuieli de funcţionare şi 120 de milioane de euro pentru lucrări de întreţinere.

Ea a adăugat că Guvernul îşi propune, de asemenea, să creeze peste 8.500 de noi locuri de cazare pentru studenţi în următorii cinci ani, prin parteneriat public-privat.