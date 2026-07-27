Grecia extinde subvențiile pentru combustibili

Grecia va majora luna viitoare cu încă 0,10 euro subvenția pentru motorină, astfel încât discount-ul total ajunge la 0,15 euro pe litru, a anunțat duminică premierul Kyriakos Mitsotakis, informează publicația elenă Kathimerini.

Măsura de 30 milioane de euro este menită să atenueze costurile pentru operatorii de transport și companii, în timp ce se limitează presiunile inflaționiste în lanțul de aprovizionare, a explicat Mitsotakis într-o postare pe social media.

Noua subvenție se adaugă actualului discount la motorină de 0,05 euro pe litru finanțat de rafinăriile din Grecia. O reducere separată, de 0,10 euro pe litru, la prețul benzinei, rămâne de asemenea în vigoare.

Măsurile vin pe fondul sporirii incertitudinilor privind piețele energetice globale, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, a afirmat premierul, adăugând că Guvernul va continua să sprijine gospodăriile și companiile ‘în limitele economiei’ contra impactului șocurilor externe.

Grecia a anunțat în martie că va acorda subvenții pentru combustibili și îngrășăminte, precum și reduceri la biletele de feribot, în valoare totală de 300 milioane de euro, pentru a contracara impactul economic al războiului din Iran asupra consumatorilor și fermierilor.

Fermierii beneficiază de o subvenționare de 15% a îngrășămintelor achiziționate, pentru a atenua impactul creșterii bruște a prețurilor.

Companiile de feriboturi vor primi o compensație de la Guvern ce prevede reducerea obligatorie a prețurilor la bilete, menită să le păstreze la nivelul celor de anul trecut.

Grecia se confruntă deja cu o criză a costului vieții care a început în timpul pandemiei și s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.