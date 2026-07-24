Depozitele la bănci ale firmelor și populației au scăzut cu 0,4% în iunie 2026, față de luna precedentă

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali s-au diminuat, în iunie 2026, cu 0,4% față de luna anterioară, până la nivelul de 680,925 miliarde lei, iar raportat la aceeași perioadă a anului trecut s-au majorat cu 8,2% (-2% în termeni reali), informează joi Banca Națională a României (BNR).

Conform unui comunicat al BNR, depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,7% față de mai 2026, până la 459,158 miliarde lei. Comparativ cu luna iunie 2025, acestea s-au majorat cu 8,4% (-1,8% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4% față de luna anterioară, până la 269,312 miliarde lei, și cu 7,4% (-2,7% în termeni reali) față de aceeași perioadă din 2025.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 2,3% (până la 189,846 miliarde lei) față de luna precedentă, iar comparativ cu iunie 2025 au înregistrat o creștere de 9,8% (-0,6% în termeni reali).

De asemenea, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,6% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au urcat cu 0,4% raportat la mai 2026, ajungând până la nivelul de 221,768 miliarde lei (exprimat în euro, acestea au crescut cu 0,5%, până la 42,291 miliarde euro). Comparativ cu luna iunie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 7,9% (4,5% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,4% față de luna mai 2026, până la 151,256 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,5%, până la 28,845 miliarde euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 9% (5,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Și depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au urcat cu 0,5% față de luna mai 2026, până la 70,512 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,6%, până la 13,447 miliarde euro). Comparativ cu iunie 2025, indicatorul exprimat în lei a consemnat o creștere cu 5,6% (2,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).