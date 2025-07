Claudia Predoană, antreprenoarea care a crescut odată cu industria în care activează

Într-o industrie care încă se definește, Claudia Predoană a devenit unul dintre repere. Cu o intuiție fină pentru ritmul online-ului, dar și cu o disciplină formată într-o redacție clasică, Claudia și-a construit cariera într-un domeniu care, în România, era abia la început: social media management și influencer marketing. Astăzi, gestionează cel mai vizibil cont de festival din țară – Beach, Please! – cu peste 340 de milioane de vizualizări la activ și coordonează, în paralel, carierele unor influenceri de top.

Ce înseamnă să crești odată cu o industrie? Cum se construiește, zi de zi, încrederea dintre brand și creator? Și ce diferențiază un manager de influenceri autentic de o agenție clasică? Într-un interviu onest și fără filtre, Claudia vorbește despre începuturi, decizii curajoase și despre rolul – adesea invizibil – care face diferența între un conținut bun și o campanie de succes.

Cum a luat naștere agenția ta? Ce te-a motivat să pornești pe cont propriu într-un domeniu care, la acea vreme, era aproape inexistent în România?

Lucram de 2 ani într-o redacție, unde aveam nişte şefi foarte simpatici, dar îmi doream să am mai mult control asupra timpului și direcției mele profesionale. În ultima lună, o situație care mi s-a părut nedreaptă m-a făcut să-mi dau seama că era momentul să fac o schimbare. Planul era să-mi dau demisia alături de Ana, colega şi prietena mea, dar pentru că ea a întârziat în ziua respectivă, nu am mai apucat să ne ducem planul la bun sfârşit. Am avut o şedință la birou în care am fost anunțați că redacția se închide. A fost ca un semn de la Univers. Nu am mai căutat un alt job – am ales să-mi construiesc propriul drum. Și, privind înapoi, pot spune sincer că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat.

De unde provenea know-how-ul tău în social media? Ai avut mentori sau experiențe anterioare care te-au ajutat să înțelegi dinamica acestei industrii?

În timpul liceului eram implicată în foarte în multe activități de voluntariat care implicau skill-uri de comunicare, de care nu eram atunci atât de conştientă. Aveam o prietenă foarte bună cu care făceam pregătire la economie, eu pentru drept, ea pentru relații publice şi comunicare. Îmi spunea mereu că ar trebui să merg şi eu la snspa, dar eu am decis să rămân la drept.

S-a dovedit că avea dreptate. Nu am simțit că mi se potrivea facultatea. În anul I, mi-am făcut un blog pe care scriam aproape zilnic. Apoi am început să merg la tot felul de evenimente pentru studenții de la publicitate și comunicare şi să-mi doresc să aflu cât mai multe despre industria asta.

De acolo a început totul. Am învățat din observație, din practică și din dorința de a înțelege cum funcționează comunicarea online. Nu am avut mentori direcți, dar m-am format din expunere, curiozitate și multă implicare constantă.

Tot ce știu am învățat singură, iar atunci când nu știam ceva, aveam motivația și curiozitatea să aflu. E un domeniu extrem de dinamic, în care resursele sunt nelimitate, dar tocmai de aceea trebuie să fii prezent, atent și dispus să te adaptezi constant. Nimic nu rămâne valabil prea mult timp în social media — și asta face parte din provocarea, dar și din farmecul industriei.

De patru ani coordonezi cel mai mare cont de festival din România. Recent ați depășit un prag impresionant de vizualizări pe Instagram. Ne poți spune care este recordul și cum l-ați atins?

Ediția de anul acesta a fost cu siguranță cea mai populară dintre toate. La Beach, Please! mă ocup, alături de colega şi prietena mea Ana, de contul de instagram, unde am reuşit ediția asta să strângem peste 340.000.000 de vizualizări pe conținutul publicat în feed şi stories, în cele 5 zile de festival.

Ca în fiecare an, am postat aproape non-stop, timp de 5 zile. Pe partea de foto şi video am avut la dispoziție şi materiale făcute de echipele de foto-video, dar cel mai mare succes îl au întotdeauna materialele filmate real-time, cu telefonul, şi postate în primele minute în care artistul a urcat pe scenă. În top 9 reels de anul acesta avem video-uri care au cumulat între 900.000 şi 1.900.000 vizualizări, dintre care 8 sunt filmate şi editate cu telefonul.

Cred că rezultatele bune au venit din ritm, intuiție și capacitatea de a surprinde momente-cheie în timp real – exact când publicul le așteaptă.

Care crezi că sunt principalele ingrediente ale succesului unui cont de social media de asemenea amploare?

La succesul pe care îl au toate conturile Beach, Please! cel mai mult contribuie faptul că se lucrează 365 de zile pe an pentru a menține activ interesul publicului şi că de la an la an, Selly încearcă să îmbunătățească tot ce ține de lineup, marketing şi producție.

Nu am avea videos de aproape 2 M, dacă nu ni s-ar fi oferit contextul potrivit.

Pe lângă am apreciat de la început că Selly ne-a oferit libertate de creație. Când simți că există încredere în ce faci, e natural să dai tot ce ai mai bun.

Ai trecut organic de la social media la managementul de influenceri. Cât de mult te-a ajutat experiența anterioară în a înțelege ce funcționează în online?

Când am început să lucrez în domeniul acesta, făceam doar partea de content şi social media management. Pe măsură ce s-a dezvoltat partea de influencer marketing, pentru că în 2016 era doar începutul, a trebuit să acopăr şi această nevoie a clienților pe care îi aveam în momentul respectiv.

În acest moment, 90% din activitatea mea ține doar de manangement.

Experiența de creare de conținut a contat enorm, pentru că am trecut eu însămi prin toate etapele – de la strategie, la producție – ceea ce îmi permite să fiu un intermediar realist și empatic între brand și influencer. Pot să gestionez așteptările ambelor părți, mai ales când trebuie să argumentez de ce un livrabil nu se poate livra de azi pe mâine.

Eu pot traduce „limbajul creativ” în „limbaj comercial” și invers, iar asta aduce încredere și claritate în relația cu clienții.

Cât de deschiși au fost influencerii să te asculte și să implementeze recomandările tale? Cum reușești să câștigi încrederea lor?

Am norocul să lucrez cu oameni minunați și foarte deschiși, care mă fac mereu să simt că sfaturile mele contează. Relația cu influencerii se bazează pe încredere reciprocă, iar asta se construiește în timp, prin consecvență și respect.

Sigur că nu suntem mereu pe aceeași lungime de undă – și mi se pare sănătos să fie așa. Le las spațiu să decidă pentru ei înșiși, fără să fiu intruzivă. Cred mult în ideea de parteneriat, nu de control. Tocmai de aceea, în majoritatea cazurilor aleg să aibă încredere în sfaturile mele, iar de acolo ajustăm împreună în funcție de cum evoluează lucrurile.

Pentru publicul larg, noțiunea de „manager de influenceri” poate fi neclară. Ce presupune, concret, munca ta de zi cu zi?

Îmi place să mă autointitulez “chaos fixer”, pentru că simt că cel mai important rol al meu e să aduc claritate în viața clienților mei. Eu asigur tot ce ține de partea administrativă (mail-uri, negocieri, implementare, contracte, facturi) ca ei să se poată concentra pe partea creativă.

Vorbim zilnic despre oportunitățile apărute, statusul campaniilor în derulare și planurile lor de viitor. În același timp, țin legătura cu brandurile și mă asigur că cerințele lor sunt traduse realist în livrabile creative.

Este o muncă de organizare, echilibrare și încredere – un rol invizibil din afară, dar esențial în spatele fiecărei campanii reușite.

Care sunt cele mai mari provocări atunci când lucrezi cu influenceri din generații și nișe diferite?

Cea mai mare provocare este să mă adaptez constant la personalitatea și stilul de lucru al fiecărui influencer. Lucrez cu oameni cu stiluri de viață și ritmuri complet diferite – unii sunt foarte structurați, alții funcționează pe inspirație de moment – și e important să fiu flexibilă și să respect dinamica fiecăruia.

Presiunea apare atunci când avem nevoie de mai mult timp pentru realizarea materialelor, dar suntem constrânși de deadline-uri stricte din partea brandurilor – iar aici intervine cu adevărat rolul meu de “punct de legătură”.

Industria de influencer marketing este în plină expansiune. Cât de mult pot crește, profesional, specialiștii din acest domeniu în România? Există un plafon?

Dacă în urmă cu 5 ani rolul unui manager era adesea subestimat sau considerat opțional, astăzi lucrurile s-au schimbat semnificativ. Un creator de conținut cu un volum mare de proiecte ar face cu greu față singur tuturor responsabilităților. Nu e imposibil, dar influenceri care tratează acest rol ca pe un job full-time au înțeles că nu pot (și nici nu trebuie) să le facă pe toate singuri.

Vedem tot mai des cum investesc în echipe: manageri, videografi, fotografi, editori, chiar și asistenți personali. Asta arată clar că există loc de creștere profesională pentru specialiștii din domeniu, mai ales pentru cei care vin cu skill-uri mixte – project management, strategie, comunicare.

Nu cred că plafonul este dat de industrie, ci de cât de mult ești dispus să înveți și să te adaptezi.

Nu e suficient să înțelegi online-ul. Piața are nevoie de oameni care știu cum se construiește un business în jurul unui brand personal.

Într-o piață dominată de agenții mari, corporate, cum reușești să rămâi relevantă și să câștigi pitch-uri? Ce îți diferențiază agenția?

Îmi place să cred că cea mai bună reclamă mi-o fac pur și simplu făcându-mi treaba cât pot de bine. Toți clienții mei au venit prin recomandări directe de la oameni cu care lucram deja și care au avut o experiență pozitivă în colaborarea cu mine. N-a fost nevoie să conving pe nimeni cu prezentări pompoase – implicarea mea în proiecte și felul în care le gestionez au vorbit de la sine.

Cred că asta mă diferențiază: faptul că îmi pasă cu adevărat de fiecare colaborare și sunt foarte atentă cu proiectele pe care le accept. Sunt selectivă cu clienții mei pentru că îmi doresc să lucrez cu oameni cu care rezonez, nu doar să bifez campanii.

Cum vezi evoluția industriei în următorii 3-5 ani? Crezi că influencer marketingul va rămâne un pilon esențial în strategia brandurilor sau vom asista la un val de schimbări majore?

Cred că influencer marketingul va rămâne un pilon esențial în strategiile brandurilor, însă va trece printr-un proces de maturizare. Publicul devine tot mai atent la conținutul pe care îl consumă, iar brandurile vor pune accent pe parteneriate reale, strategii pe termen lung și rezultate măsurabile.

Influencerii care își tratează activitatea ca pe un business și investesc în evoluția lor și echipe vor rămâne relevanți. Iar rolul meu, ca communication manager, devine tot mai important în a susține această creștere: prin organizare, comunicare eficientă cu brandurile și coordonarea tuturor detaliilor care fac o campanie să funcționeze.