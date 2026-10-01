BEI sprijină viitorul energiei solare în Europa cu 100 de milioane de euro pentru un proiect în vestul României

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă 100 de milioane de euro pentru Dama Solar, o centrală fotovoltaică de 1,3 gigawați (GW) dezvoltată de Rezolv Energy în județul Arad, investiția totală a acestui proiect fiind estimată la 728 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al BEI transmis miercuri AGERPRES.

‘Cu o capacitate maximă planificată de aproximativ 1,3 gigawați (GW), Dama Solar va fi una dintre cele mai mari centrale solare din Europa. Odată operațională, aceasta este estimată să producă anual suficientă energie electrică pentru a acoperi necesarul a peste 280.000 de gospodării, echivalentul a aproape un milion de persoane’, se menționează în comunicat.

Centrala va fi conectată la rețeaua de electricitate de înaltă tensiune a României, permițând energiei solare produse să fie introdusă în sistemul energetic național. Prin adăugarea unei surse importante de energie regenerabilă, proiectul va contribui la creșterea producției interne de energie curată a României și la consolidarea securității sale energetice.

‘Europa are nevoie de mai multă energie curată și are nevoie de aceasta la scară largă. Dama Solar va adăuga o sursă importantă de energie regenerabilă sistemului energetic al României, contribuind în același timp la investiții și la crearea de locuri de muncă în regiune. Este un exemplu concret al modului în care investițiile europene pot sprijini în același timp securitatea energetică, acțiunile climatice și dezvoltarea regională’, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, în comunicat.

Proiectul este situat în județul Arad, una dintre regiunile de coeziune ale României, unde se estimează că va genera, în următorii trei ani, o locuri de muncă pentru aproximativ 1.500 de persoane în perioada de vârf a lucrărilor. Construcția și activitățile conexe vor genera, de asemenea, activitate economică suplimentară în regiune.

Dama Solar va include, alături de centrala fotovoltaică, o suprafață de 82 de hectare dedicată refacerii naturii. O parte din terenurile agricole cu productivitate mai scăzută va fi transformată din nou în pășune, iar oile vor fi utilizate pentru gestionarea vegetației. Zona va contribui la refacerea pajiștilor de stepă degradate și va oferi un habitat pentru fauna sălbatică și speciile de păsări protejate.

‘Suntem extrem de încântați să atingem această etapă importantă de finanțare pentru acest proiect emblematic. Echipa BEI a făcut o treabă fantastică, colaborând cu ceilalți finanțatori ai noștri pentru a finaliza această tranzacție într-un calendar extrem de ambițios. Finanțarea de referință acordată de BEI, susținută prin InvestEU, a jucat un rol esențial în consolidarea întregului pachet de finanțare’, a declarat Jan Viton, Head of Financing la Rezolv Energy.

Proiectul a obținut sprijin prin doua contracte pentru diferență (CfD) pe 15 ani pentru 520 MW din capacitatea sa. Restul energiei electrice produse de Dama Solar urmează să fie furnizat pietei si clienților comerciali și industriali oferind companiilor acces la mai multă energie electrică din surse regenerabile.

Potrivit sursei citate, proiectul sprijină eforturile României de a extinde producția de energie regenerabilă, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a consolida securitatea energetică. De asemenea, acesta este aliniat priorităților BEI privind energia regenerabilă, acțiunile climatice și investițiile în regiunile mai puțin dezvoltate.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este componenta de finanțare a Uniunii Europene, deținută de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume.

În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 de miliarde de euro pentru peste 870 de proiecte cu impact puternic în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele politicilor UE.

Fondul European de Investiții (FEI) este filiala Grupului BEI specializată în acordarea de garanții și capitaluri proprii pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii și al start-upurilor din întreaga Europă.

Cu sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, FEI și-a unit forțele cu investitori instituționali într-o alianță paneuropeană menită să mobilizeze până la 80 miliarde euro pentru investiții în companii inovatoare aflate în etapa de extindere către statutul de lideri globali. Acest efort comun va extinde dimensiunea și domeniul de aplicare al inițiativei de succes European Tech Champions Initiative, care, în cei trei ani de la lansare, a contribuit la crearea a 15 mega-fonduri europene și la dezvoltarea a 45 de companii, inclusiv 12 unicorni.

Înființată în 2022 de Actis, un investitor important pe piețele în creștere, specializat în infrastructură durabilă, Rezolv Energy este un producător independent de energie din surse regenerabile, cu un portofoliu de 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă de mari dimensiuni, aflate în exploatare, în construcție sau într-un stadiu avansat de dezvoltare în Europa de Sud-Est.