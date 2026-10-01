Bolojan, despre evaluarea S&P: Sunt optimist că lucrurile sunt în bună regulă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că este optimist în legătură cu concluziile evaluării de țară desfășurată în această perioadă în România de reprezentanții agenției de rating Standard&Poors (S&P), subliniind că prin măsurile luate de Guvern s-a menținut direcția bună de a reduce deficitul.

‘Sunt optimist că lucrurile sunt în bună regulă, în sensul în care orice am spune, până-n a doua jumătate a anului România și-a respectat toți indicatorii, în sensul în care deficitul este traiectoria pe care am asumat-o, și ceilalți indicatori, legați de încasări, de venituri, în așa fel încât, dacă ne-am lua după ce a făcut actualul guvern, am spune că sută la sută suntem în direcția bună de a reduce deficitul, de a asigura o disciplină bugetară care nu este o obsesie, ci, pur și simplu, este o condiție pentru dezvoltarea acestei țări. Altfel, toate resursele țării noastre se vor duce pe dobânzi, în loc să meargă în Sănătate, în Educație sau în salariile oamenilor sau în infrastructură. Deci, dacă ne-am lua după asta, cu siguranță, ratingul României ar fi confirmat’, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

El a arătat că toate discuțiile avute cu reprezentanții agențiilor de rating țin de perspectiva viitoare, de o anumită stare de incertitudine.

‘De criza financiară, de criza datoriilor care este o criză reală pe piața globală, de situația generată de războaiele, atât cel din Ucraina, cât și cel din Golf, și tot ce derivă din această situație, și asta, într-adevăr, ar fi îngrijorarea’, a declarat premierul interimar.

Acesta a subliniat că pentru reducerea în continuare a deficitului este nevoie de finalizarea reformelor structurale.

‘Eu cred însă, la modul deschis, că măsurile luate de Guvern sunt măsuri care au efecte, în principal în anul acesta. Ca să ai efecte și anul următor trebuie să închizi măsurile structurale, adică să reduci cheltuielile care sunt relativ fixe, sunt mari și care nu pot fi manevrate foarte ușor. Legea salarizării unitare era o lege corectă, dar nu au votat-o. Dacă ar fi votat-o, ar fi fost o predictibilitate în următorii 3-4 ani de zile. (…) Salarizarea sectorului bugetar ar fi ieșit din mizele electorale pentru că ar fi fost o regulă’, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că, de asemenea, trebuie finalizată reforma structurală a pensiilor speciale.

‘Am făcut un pas cu magistrații, trebuie să închidem și celelalte sisteme de pensii, pentru că avem niște probleme în economie serioase. Gândiți-vă că noi, ca țară, avem una dintre cele mai scurte perioade de muncă activă din viața unui om din Europa. În momentul în care tinerii noștri intră foarte târziu în activitate economică, pentru că foarte mulți merg la facultate și uneori merg la facultate care nu are adresabilitate sau trec prin ea fără să rămână cu foarte multe lucruri, se angajează la 25- 27 de ani, iar unii se pensionează, la 40 și 50 de ani. Durata noastră de activități este de 32 de ani, în timp ce în celelalte țări sunt de la 40 de ani. Dacă nu lucrăm la aceste probleme structurale și orice guvern vine, dacă nu lucrează la ele, credem că va fi o creștere economică în perioada următoare ? Ne batem joc de oameni. Asta trebuie făcut. Va fi dificil, fără o lege a salarizării unitare, să mai țină plafonate atât pensiile și salariile ‘, a mai afirmat premierul interimar Ilie Bolojan.

Standard & Poor’s va publica raportul de țară pe 2 octombrie, după ce în iulie și august agențiile Fitch și Moody’s au menținut țara noastră în categoria recomandată investițiilor.