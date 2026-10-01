Bolojan: Grindeanu ar fi un premier care ar face toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni. România nu merită asta

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat, miercuri seara, că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi un prim-ministru care nu ar deranja pe nimeni prin măsurile luate și a apreciat că acesta nu ar reprezenta o opțiune bună pentru România.

‘Dacă ar fi așa, într-o formă cinică – dar nu merită România asta – cel mai bun premier, care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu. Dar nu merită România o astfel de situație’, a spus Bolojan, pentru Digi 24.

El a adăugat că guvernele următoare vor trebui să diminueze cheltuielile statului, deoarece economia ‘nu mai suportă’ dezechilibrele apărute de-a lungul timpului. Oprirea risipei și a cheltuielilor ‘nejustificate’ nu reprezintă austeritate, ci ‘responsabilitate’ și respect față de cetățeni, a subliniat premierul interimar.

‘Am avut în această perioadă trei evaluări financiare legate de rating-ul României, de încrederea în România. Primele două în vară, le-am trecut cu bine. Urmează în aceste zile și sper să fie și aceasta în bună regulă – cea care va fi finalizată poimâne. Dar asta presupune să ai oameni credibili în decizie, care nu sunt niște piromani economici, care nu vin cu lucruri care nu pot fi realizate. Nu promit bani pe care nu îi ai și care țin cont de situația în care se găsește România. Or asta ține de credibilitatea și de mesajele pe care le dai în această perioadă să îți păstrezi ratingul de țară. E greu să îți păstrezi încrederea piețelor, în condiții dificile, dacă cel care este premier nu transmite această încredere și nu este un om serios’, a spus Bolojan.

Liderul liberalilor a adăugat că în cazul în care președintele va face o nouă nominalizare, Biroul Politic Național al PNL va analiza propunerea respectivă și va stabili strategia partidului. De asemenea, liberalii vor discuta cu persoana respectivă, tratând numirea ‘cu respectul cuvenit’ funcției și ținând cont de mizele economice actuale.

‘Unul dintre oamenii responsabili de situația în care va fi România este și președintele României. Dacă guvernul pe care îl nominalizează este un guvern care duce România într-o fundătură, aceasta se va reflecta și asupra activității președintelui României, pentru că nu va putea fugi de această răspundere. Prin urmare, este decizia președintelui cu cine va dori să se asocieze într-o astfel de situație’, a afirmat președintele PNL.

Bolojan a mai declarat că, înaintea votului de miercuri din Parlament, a avut cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, o discuție ‘civilizată’. El a menționat că discută cu reprezentanții tuturor partidelor și că are o relație ‘civilizată și de bun simț’ cu aceștia.

Pe de altă parte, el a ținut să remarce că liderul PSD a venit cu ‘un vraf de minciuni’ și chiar cu jigniri la adresa lui Siegfried Mureșan.

‘Gândiți-vă și la modul în care și în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile, inclusiv la adresa lui Siegfried Mureșan. E greu să construiești încredere în formula asta, având în vedere istoria pe care o are acest partid și modul în care s-a comportat în această perioadă’, a mai menționat Ilie Bolojan.

Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului. Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.