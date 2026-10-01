Cătălin Predoiu: Partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare

Ministrul interimar al Afacerilor interne, liberalul Cătălin Predoiu, consideră că ‘partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare’ și că fosta coaliție trebuie refăcută pentru ‘evitarea dezastrului general’.

‘Titanicul s-a scufundat pentru că nu au văzut icebergul decât prea târziu. Se știe astăzi de ce. În principiu, din superficialitate și neglijență. În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo. Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat. Pe Titanic, înainte de dezastru, mulți erau preocupați să ocupe un loc mai în față la spectacolul ce urma să fie oferit de o orchestră. Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: ‘Anticipatele’. Fiecare speră la ‘x’ procente în plus după ‘anticipate’ și la un loc mai în față. Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor’, a scris Cătălin Predoiu, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

El spune că ‘prelungind instabilitatea politică prin anticipate riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești’.

‘Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare. Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toți. Sunt lucruri la care liderii și oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-și calcula procentele viitoare, dacă sunt și oameni de stat. Și, dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetățeni, așa cum declară’, a susținut Predoiu.

Potrivit acestuia, ‘partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, o șansă la care au contribuit prea puțin sau deloc’, dar ‘odată cu această șansă au primit și o responsabilitate: să securizeze economic, social, politic, militar și strategic România’.

‘Responsabilitate la care s-au angajat public față de români, după cum o mărturisesc declarațiile liderilor la formarea coaliției, în 2025. În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională. Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții’, a mai punctat Cătălin Predoiu.