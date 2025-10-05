„Bizanț. Mărire și decădere” – o carte esențială pentru iubitorii de istorie

După succesul remarcabil al primei ediții, Editura Carthemia readuce în atenția publicului una dintre cele mai apreciate lucrări dedicate civilizației bizantine: „Bizanț. Mărire și decădere”, semnată de istoricul francez Charles Diehl. Volumul poate fi găsit la toate chioșcurile de ziare, începând din 8 octombrie.

Cartea oferă o privire amplă și profund documentată asupra Imperiului Bizantin, unul dintre cele mai fascinante și influente imperii din istoria lumii. De la fondarea Constantinopolului de către Constantin cel Mare, până la căderea sa tragică în 1453, sub loviturile otomanilor, cititorul este invitat într-o călătorie captivantă printr-o lume a credinței, puterii și culturii.

Charles Diehl, considerat o autoritate recunoscută în studiul Bizanțului, reușește să redea cu finețe echilibrul dintre analiza istorică riguroasă și narațiunea vie, plină de culoare. „Bizanț. Mărire și decădere” nu este doar o carte de istorie, ci o lectură care ajută la înțelegerea moștenirii culturale și spirituale lăsate de acest imperiu asupra Europei și asupra lumii ortodoxe.

Reeditarea volumului de către Editura Carthemia vine ca un răspuns firesc la interesul cititorilor pentru istoria bizantină și pentru personalitățile care au modelat-o. O carte de referință, recomandată tuturor celor care doresc să înțeleagă cum trecutul Bizanțului continuă să influențeze prezentul.

„Bizanț. Mărire și decădere” – disponibil din 8 octombrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

O carte-eveniment, semnată de Charles Diehl, în colecția Editurii Carthemia.