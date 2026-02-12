BMW recheamă la service sute de mii de automobile la nivel mondial din cauza unui solenoid defect

Producătorul german de automobile de lux BMW a anunțat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA.

În Germania, rechemarea vizează un total de 28.582 de automobile, potrivit BMW.

Producătorul de automobile nu a oferit o cifră exactă a vehiculelor afectate la nivel mondial, dar publicația kfz-Betrieb a raportat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi afectate de această rechemare.

Printre modelele afectate se numără BMW Seria 2 Coupe, mai multe variante ale Seriei 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7 și X4, X5, X6 și Z4, potrivit producătorului auto.

Potrivit BMW, inspecțiile au scos la iveală un solenoid defect, care controlează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului, ceea ce ar putea face mai dificilă sau chiar imposibilă pornirea mașinii.

Este posibil să apară un scurtcircuit, care ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului, rezultând în aprinderea vehiculului în timpul funcționării ‘în cel mai rău caz’, a subliniat BMW. Constructorul îi sfătuiește pe șoferi să nu lase motorul pornit nesupravegheat.

Vehiculele care au un releu de demaror fabricat în intervalul iulie 2020 – iulie 2022 ar putea fi afectate, precum și automobilele care au fost echipate retroactiv cu un demaror defect în timpul reparațiilor, a declarat compania.

BMW a mai rechemat la service sute de mii de vehicule în luna septembrie a anului trecut, din cauza unui risc potențial de incendiu din cauza unui demaror defect. În acest caz, s-a constatat că apa pătrunde în demaror în anumite puncte, provocând coroziune.