Numărul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2026, de 29,74 milioane de unități, cu 1,11 milioane mai multe comparativ cu sfârșitul anului anterior, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR) și consultate de AGERPRES.

Dintre acestea, 25,44 milioane aveau funcție de numerar, cu 750.000 mai multe în comparație cu decembrie 2025.

Pe de altă parte, la 30 iunie 2026, numărul de ATM-uri furnizate de PSP rezidenți (furnizori de servicii de plată) era de 10.879 (minus 254 comparativ cu decembrie 2025), cel de POS de 783.620 (+134.154), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunseseră la 685.396 (+83.403).