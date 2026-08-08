Bolojan: Cu bune, cu rele, o parte din jaloanele PNRR s-au rezolvat în Parlament, cu prețul mutilării unora

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că o parte dintre jaloanele din PNRR au fost rezolvate, ‘cu bune, cu rele’, prin adoptarea proiectelor în Parlament, menționând, însă, că s-a format o ‘alianță ad-hoc PSD-AUR’, care a venit cu amendamente ce riscă să creeze probleme de penalități sau să fie neconstituționale.

‘Cu bune, cu rele, în aceste două săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad-hoc PSD-AUR care, cel puțin pentru două-trei din aceste proiecte, a venit cu niște amendamente care sau riscă să ne creeze probleme de penalități, adică să nu fie recunoscute ca jaloane îndeplinite, sau sunt într-o zonă de neconstituționalitate, ceea ce, din nou, riscă să ne ducă în situația de a nu avea jalonul îndeplinit, doar din considerente de natură politică, de a genera imagine sau de a plăti polițe politice’, a explicat Bolojan, la RFI.

El a dat ca exemplu în acest sens modificarea calendarului reducerii capacităților de producție pe cărbune și înlocuirea lor cu cele pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, care ar putea să creeze o problemă în virarea fondurilor europene în perioada următoare.

‘Cu toate că Guvernul nu își mai pune problema să mai închidă nicio centrală pe cărbune, pentru că nu putem face asta din considerente sau de echilibre energetice sau de realități… Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune, pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene, pe care nu i-am folosit, am primit o sumă de bani sub formă de ajutoare pe care aceste grupuri de cărbune să le primească și au primit în fiecare an, per total, sute de milioane de euro doar ca să funcționeze până vor fi înlocuite, am consumat acești bani, nu am folosit granturile și nu pot să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar, pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități, în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru’, a completat Ilie Bolojan.

Potrivit prim-ministrului interimar, aceste modificări au fost făcute cu ‘iresponsabilitate’.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice similare.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat joi pentru AGERPRES că se va face o evaluare dacă modificările aduse de Parlamentul României la legea decarbonizării pot afecta îndeplinirea jalonului 114 din Planul Național de Redresare și Reziliență privind reforma sectorului energetic și eliminarea treptată a capacităților de producție pe bază de cărbune și lignit.