APCE solicită consultare prealabilă privind elaborarea Ghidului de finanțare Casa Verde Baterii 2026

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită ministrului Mediului și președintelui AFM organizarea unei consultări tehnice prealabile înainte de aprobarea și publicarea Ghidului de finanțare aferent programului Casa Verde Baterii 2026.

Potrivit unui comunicat al APCE, instituția dorește să pună la dispoziția Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu un set de propuneri concrete privind mecanismul de achiziție și decontare a sistemelor de stocare, astfel încât beneficiarii să primească echipamente performante, la prețuri corecte și într-un cadru concurențial transparent

‘APCE consideră că un astfel de dialog instituțional este indispensabil pentru ca programul finanțat din fonduri publice să își atingă obiectivele reale și să evite repetarea unor greșeli majore care au afectat credibilitatea schemelor de finanțare derulate în anii anteriori. Experiența programului PNRR – Componenta I4 privind bateriile de stocare – a demonstrat că lipsa unor mecanisme eficiente de control al prețurilor a permis apariția unor distorsiuni majore ale pieței. În numeroase cazuri au fost comercializate sisteme de stocare cu valori reale de aproximativ 1.000-2.000 euro, utilizând finanțări publice de 5.000 euro, situație care a generat costuri excesive și utilizarea ineficientă a fondurilor europene’, se arată în comunicat.

‘Guvernul României și instituțiile aflate în subordinea sa au obligația de a învăța din aceste experiențe și de a construi programe publice care să maximizeze beneficiul cetățeanului, nu profiturile nejustificate ale unor operatori economici. Suntem convinși că printr-o colaborare deschisă între autoritățile publice și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor poate fi elaborat un ghid de finanțare echilibrat, eficient și transparent, care să asigure utilizarea responsabilă a fondurilor publice și dezvoltarea sănătoasă a pieței sistemelor de stocare din România’, precizează Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie.

APCE solicită organizarea, în cel mai scurt timp, a unei întâlniri de lucru între reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Fondului pentru Mediu și A.P.C.E., înainte de publicarea proiectului de ghid în consultare publică.

‘În lipsa unei consultări reale cu organizațiile reprezentative ale beneficiarilor, Ministerul Mediului și AFM își vor asuma întreaga responsabilitate pentru eventualele deficiențe ale programului și pentru repetarea situațiilor în care fondurile publice au fost utilizate ineficient, în detrimentul cetățenilor și al interesului public. Asociația își exprimă întreaga disponibilitate de a pune la dispoziția grupului de lucru setul de propuneri concrete privind mecanismele de achiziție și decontare. Scopul final este protejarea interesului public și dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic descentralizat din România’, se arată în comunicat.

‘Consultarea publică poate perfecționa un proiect bine construit. Nu poate repara un proiect greșit din temelii’ a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE, citat în comunicat.