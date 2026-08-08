Sistemul dual de prețuri din Bulgaria s-a încheiat în 8 august

Sistemul dual obligatoriu din Bulgaria, în care prețurile mărfurilor sunt afișate atât în leva cât și în euro, se încheie în 8 august 2026, marcând un nou pas al tranziției țării către moneda unica europeană, informează Novinite.

În 8 august 2025 a fost introdus sistemul dual de prețuri. Pentru evitarea dezinformării clienților, ambele prețuri apăreau pe etichete unul lângă altul, cu un font identic, cu aceeași mărime și culoare. Ofertele promoționale erau marcate separat pentru a se distinge clar de prețul standard. Excepțiile erau în cazul taxiurilor, benzinăriilor și la vânzările de țigări, unde nu era necesar sistemul dual de prețuri.

Începând cu 9 august 2026, comercianții vor afișa prețurile mărfurilor și serviciilor doar în euro.

Valoarea echivalentă în leva poate fi afișată în mod voluntar, dar servește numai ca referință. În astfel de cazuri, trebuie clar indicat că valoarea în euro este prețul oficial pe care trebuie să-l plătească consumatorii, în timp ce valoarea în leva are doar o valoare informativă. Ambele trebuie prezentate într-un mod adecvat, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii.

Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,95583 leva pentru un euro. Sumele convertite trebuie rotunjite în conformitate cu normele prevăzute de Legea privind adoptarea monedei euro, inclusiv rotunjirea la două zecimale și respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajați.

Încheierea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de prețuri, cataloagele și broșurile. Aceste materiale vor putea fi utilizate în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ.

Măsurile de protecție a consumatorilor vor rămâne în vigoare și după 8 august. Autoritățile vor continua să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.

Rapoartele privind majorările nejustificate de prețuri sau încălcările referitoare la bonuri fiscale, facturi și alte documente de plată vor fi soluționate de instituțiile competente. Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua inspecțiile legate de veniturile ascunse și încălcările legislației fiscale, în timp ce plângerile privind prețurile incorecte vor fi direcționate către Comisia pentru Protecția Consumatorilor. Încălcările de către bănci a cursului de schimb, a comisioanelor sau a serviciilor acordate clienților vor continua să fie analizate de Banca Națională a Bulgariei (BNB).

De la introducerea euro, autoritățile au acordat 1.550 amenzi și aproximativ 700 de sancțiuni în baza Legii privind adoptarea monedei euro, în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro, conform datelor oficiale.

Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu afectează dreptul cetățenilor de a schimba sumele în leva pe care le mai dețin. Băncile comerciale vor continua să schimbe leva în euro până la 31 decembrie 2026, deși după 30 iunie unele bănci au introdus comisioane odată cu încheierea perioadei inițiale de schimb gratuit.

BNB va continua să schimbe leva în euro gratuit, fără limită în ceea ce privește suma și fără termen-limită.

Pentru schimburile în numerar care depășesc 30.000 de leva, cetățenii trebuie să depună o solicitare în prealabil, pentru a asigura disponibilitatea fondurilor necesare. Poșta Bulgară va continua, de asemenea, să ofere servicii de schimb valutar pentru sume mai mici, cu comisioane cuprinse între 6 și 10 euro, în funcție de suma schimbată.

Regulile suplimentare privind transparența prețurilor vor rămâne în vigoare și pentru marile lanțuri de retail cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro. Ele vor continua să publice zilnic prețurile anumitor produse esențiale prin platforma administrată de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.