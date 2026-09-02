Bolojan: Dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan apreciază că România nu ar fi pierdut bani din PNRR, dacă cei responsabili și-ar fi făcut temele la timp, prin implementarea proiectelor și adoptarea legilor necesare.

Marți, în discursul rostit în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR), Bolojan a subliniat că echipele de negociere au avut un aport foarte important în vederea implementării SAFE și PNRR.

”Cu bune, cu rele, dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani – pentru că avem niște pierderi pe PNRR, pentru că am întârziat foarte mult proiectele. Le-am limitat în urma unor negocieri: trebuia să construim 19 spitale, le-am redus la 8. Unele jaloane au fost eliminate sau îmbunătățite. Dar tot am pierdut, din vina noastră, sume importante. Sau pentru că n-am fost în stare să terminăm proiectele, sau pentru că nu am trecut o lege, cum este cea de salarizare, care nu are doar un impact financiar, ci are un impact de predictibilitate și de control al unei cheltuieli de bază, care afectează structural bugetul de stat”, a arătat Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă nu va fi adoptată legea salarizării, România va ajunge într-un ”sistem de tip treaptă”, în care salariile sunt majorate, apoi plafonate timp de doi-trei ani, iar apoi cresc din nou, în context electoral.

”Dacă vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în ultimii cinci-șase ani și vă uitați pe statistică, vedeți că am urmat sistemul ăsta de tip trepte, care nu ne ajută deloc”, a spus Bolojan.

Totodată, creșterea salariului minim și a prețului la energie au generat creșteri de costuri și au pus presiune asupra companiilor care investesc în țara noastră, a menționat premierul.

El a făcut referire în acest sens la Ford, la Renault și la alte companii care au puncte de lucru în țări cu un cost mai mic al forței de muncă față de România.

”Noi am crescut salariul minim cu o viteză prea mare, ceea ce a presat puternic companiile în care costul forței de muncă este un element vital. Am crescut, din păcate, prețul la energie, ca efect al lipsei unei strategii, cu o viteză mai mare decât a țărilor cu care suntem în competiție și unde aceste mari companii au puncte de lucru. Și asta înseamnă că am pierdut comenzi pentru fabricile lor din România, ceea ce înseamnă că avem o încetinire. Și, dacă pe aceste două zone, costul forței de muncă, nu ne raportăm la o creștere care să fie legată direct de productivitate, dacă pe zona de energie nu facem ce trebuie, nu corectăm acumulările negative, nu direcționăm investițiile către zone care echilibrează prețul, vom pierde din competitivitate”, a explicat el.

Bolojan a salutat faptul că o parte dintre banii alocați prin SAFE vor ajunge în infrastructura rutieră, iar în acest fel vor putea fi acoperite ”deficitele enorme” de la acest capitol.

”Gândiți-vă că am avut 5,5 miliarde pe PNRR, pe transporturi, și am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro. Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Pașcani-Iași-Ungheni sau Pașcani-Suceava-Siret. Dar aici, cu bună înțelegere, cu toate scandalurile, Cancelaria și echipele de la Ministerul Apărării, de la Interne și de la celelalte ministere au reușit să cadă de acord. Nu-i ușor să ai 15 oameni într-o comisie și să fie toți de acord cu achiziții din astea zdravene, care în permanență sunt generatoare de discuții”, a mai spus el.