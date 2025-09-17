Bolojan: Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situației financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară și tendințele de creștere a economiei, dacă Guvernul se va concentra în continuare pe problema reducerii cheltuielilor și nu va mai trebui să crească taxe.

‘Nu mai trebuie să creștem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta și doar în felul acesta putem să fim în situația în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflației, efectele de contracție economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite și ne vom duce către o situație de stabilizare, în așa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendințele de creștere. Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar niște taxe ar însemna să fac niște afirmații hazardate și asta nici domnul președinte (Nicușor Dan – n.r.) nu a spus așa ceva’, a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

El a enunțat și elementele care țin de finalul crizei economice.

‘Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate și înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care țin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare și o țară care se duce într-o direcție bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în acești ani. Și trebuie să discutăm deschis. Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poți să reduci taxe, nu înseamnă că nu poți să dai excepții, dar orice s-ar spune, uitați unde am ajuns, mergând pe excepții, creând posibilități, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situație. Nu mai trebuie să repetăm aceste greșeli ‘, a punctat prim-ministrul Ilie Bolojan.