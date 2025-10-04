Bolojan: E nevoie de măsuri privind creșterea numărului de angajați pentru a repune economia pe baze solide

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie de măsuri care să încurajeze creșterea numărului de angajați în economia reală pentru a repune economia pe baze solide.

‘Un element important este să ne repunem economia pe baze solide. Asta înseamnă să avem mai mulți oameni în economia reală și, prin măsurile pe care le luăm, să încurajăm să avem mai mulți angajați. Și asta nu putem să o facem decât prin câteva măsuri. Am spus: creșterea vârstei de pensionare anticipată. E insuportabil economic și nici de acceptat social să ai oameni care se pensionează la 48-50 de ani cu pensii cât salariile, dar să nu ai oameni care să lucreze în economia reală. Și faptul că doar puțin peste jumătate din cei care depășesc această vârstă până la 65 de ani sunt activi în economie arată că avem o problemă cronică pe care trebuie să o corectăm’, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat, ca o necesitate, și măsura reducerii perioadei de șomaj, pentru că ‘în aproape toate marile orașe din România nu ai cu cine să lucrezi și sectorul privat duce o lipsă serioasă de forță de muncă’.

Totodată, premierul a punctat că o problemă importantă care trebuie soluționată este descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale.

‘Într-un an, costul concediilor medicale este de aproximativ șase miliarde de lei, deci peste un miliard de euro, în condițiile în care acum 10 ani era la jumătate din valoare. Înseamnă că avem niște probleme și trebuie să descurajăm această practică – nu mă refer aici la cei care într-adevăr au un temei justificat, o boală serioasă, ci mă refer la punțile care sunt între Crăciun și Anul Nou sau la elemente pe care le vede orice om care se uită într-o anumită statistică și pe care le achită angajatorul sau statul’, a afirmat Bolojan.

De asemenea, premierul a subliniat că cheltuielile sociale trebuie orientate strict către persoanele cu venituri mici și orice suprapunere de venituri în această zonă, orice fel de acordare nejustificată trebuie eliminată.