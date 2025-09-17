Bolojan: Este anormal să punem taxe suplimentare cât timp avem spații de reducere a cheltuielilor

Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiți să luăm alte măsuri pe componenta de creștere de venituri și de taxe, a declarat, marți seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat dacă în cadrul discuțiilor din coaliție a avansat varianta unei noi măriri de TVA la 23% – 24 %, în cazul în care nu se iau măsurile din Pachetul 1 și, ulterior, cele din Pachetul 2.

‘Nu, dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp, v-am spus, până când aceste încasări vor fi consumate de creșterile mari pe care le avem de cheltuieli și, indiferent ce guvern va fi, va fi pus din nou în situația să găsească sau creșteri de venituri, sau scăderi de cheltuieli. Și eu ce cred? Eu cred că, cu măsurile care le-am luat până în momentul de față, de creșteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creștere de venituri și de taxe. Suntem în această situație. Asta o putem face dacă ne scădem cheltuielile. Pentru că aici e un sistem de, pur și simplu, de vase comunicante. Ca să menții un echilibru, ți-ai crescut veniturile, trebuie să-ți scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel și este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spații de reducere a cheltuielilor’, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

În context, el a explicat că, în cazul în care vrei să scazi cheltuieli, ‘nu lucrezi în zone mici, unde impactul este nesemnificativ, ci trebuie să lucrezi pe niște blocuri mari’.

‘Un bloc mare este cel al administrației publice locale, unde doar în aparatele proprii avem cam 130.000 de angajați în România și în celelalte aparate, asistența socială, direcție pentru protecția copilului, instituții de cultură, mai sunt cel puțin atâția. Ori, dacă vrem să echilibrăm puțin lucrurile și să nu ajungem în situația din care am plecat, adică la jumătatea acestui an, atunci, trebuie să ne reducem cheltuielile, inclusiv în administrația publică locală’, a afirmat Bolojan.