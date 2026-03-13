Bolojan: Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2026

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că a fost aprobat de către Guvern proiectul de buget pe anul 2026, iar vineri dimineață va fi trimis către Parlament pentru dezbatere și adoptare.

‘Am adoptat toate proiectele care au permis adoptarea bugetului și trimiterea la Parlament mâine dimineață, în vederea dezbaterii și aprobării. Au fost câteva acte normative care au fost adoptate pentru pregătirea aprobării bugetului. În primul rând, s-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară de la jumătatea anului cu 6,8% față de valoarea de astăzi. A fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor’, a spus Bolojan, la Palatul Victoria.