Bolojan: Norma de 20 de ore la clasă pe săptămână, care este astăzi în România, este la nivelul minim european

Norma de 20 de ore la clasă pe săptămână, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european, iar în acest an trebuie să stabilizăm învățământul și să lucrăm în câteva zone în care să creștem calitatea sa, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

El răspuns astfel întrebat despre faptul că profesorii solicită revenirea la norma de 18 ore la clasă pe săptămână, altfel avertizând cu greva generală.

‘Da, din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania norma de predare este de 24 de ore. Și trebuie să fim realiști când generăm niște așteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecție generală. Ceea ce trebuie să facem în acest an este să stabilizăm învățământul, să le alocăm toate resursele care sunt necesare. Și știind că nu putem crește bugetele în mod substanțial de la un an în altul, aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni și indiferent ce coaliție va fi, pentru că avem niște constrângeri, să lucrăm în câteva zone în care să creștem calitatea învățământului’, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

El a explicat că învățământul nu înseamnă doar resurse financiare.

‘Înseamnă că ai resursele financiare pe care le poate pune țara asta la dispoziție, dar trebuie să fie văzut cum le folosim aceste resurse, să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne și o creștere a calității în învățământ, să însemne și o adaptare învățământului românesc la realitatea economică, să însemne și o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenților’, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că se pot lua în calcul anul acesta bonusuri de performanță pentru universități.

‘Gândiți-vă că este anormal să finanțezi, de exemplu, o facultate cu aceeași sumă dacă absolvenții ei nu lucrează niciunul în domeniul pe care l-au absolvit, față de o facultate la care, nu știu, 90% dintre ei lucrează în domeniul respectiv. Înseamnă că cea care lucrează trebuie să beneficieze nu doar de o sumă per capita, ci și de un bonus de performanță. Și asta putem să facem anul acesta’, a declarat Bolojan.