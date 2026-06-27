Bolojan: Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre; asta deranjează

Nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu, nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre, iar asta deranjează, a declarat, vineri seară, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan, ‘nu a fost agreată’ în discuția de la Palatul Cotroceni.

‘Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit’, a scris Bolojan, pe Facebook.

El a subliniat că PNL nu a promis ‘un cec în alb’ pentru Sorin Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.

‘Nu am ajuns la un acord. Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează’, a adăugat liderul liberal.

Președintele Nicușor Dan a transmis anterior, vineri seară, că partidele au revenit la ‘blocajul politic’, după ce PNL se angajase marți să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

‘Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția’, a scris președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

Șeful statului a menționat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

‘Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline’, a mai subliniat Nicușor Dan.