Prețurile combustibililor în Bulgaria ar urma să scadă în următoarele luni, piața îndreptându-se spre normalizare, au apreciat Alexander Pulev, vicepremier și ministru al Economiei, și Evgeni Simeonov, administratorul special numit de stat al rafinăriei Burgas, informează Novinite.

Vorbind la o conferință la rafinărie, cei doi oficiali au spus că extinderea licenței speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil a ajutat la evitarea unei crize energetice severe și a prevenit perturbarea pieței combustibililor din Bulgaria.

Simeonov a declarat că țițeiul cu care se aprovizionează Bulgaria este achiziționat de la mari companii globale și a respins speculațiile că rafinăria Burgas este aprovizionată de către entități sancționate. Livrările de petrol sunt asigurate până la finalul lunii septembrie, în timp ce negocierile pentru octombrie sunt în desfășurare, a informat ministrul Economiei.

Marea Britanie a decis să extindă, pentru a patra oară, validitatea licenței speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni.

Licența generală permite firmelor și băncilor să efectueze tranzacții cu: Lukoil Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, Lukoil Aviation Bulgaria și Lukoil Bulgaria Bunker până în 29 octombrie 2026, și este menită să asigure continuarea operațiunilor rafinăriei și securitatea aprovizionării cu combustibili. Inițial, licența urma să expire în 13 august 2026.

Simeonov a anunțat că după expirarea licenței, în 29 octombrie 2026, Bulgaria va începe discuții cu partenerii privind o nouă derogare. Acesta a adăugat că extinderea licenței a prevenit un potențial colaps al pieței interne combustibililor și a permis funcționara normală a rafinăriei.

‘Rafinăria va continua să opereze în mod optim. Benzinăriile vor continua continua să opereze. Combustibilii vor fi disponibili la prețuri accesibile, la prețuri care sunt cele mai competitive comparativ cu prețurile din Uniunea Europeană’, a spus el.

De asemenea, a declarat Pulev, Bulgaria nu ia parte în prezent la negocierile privind posibila vânzare a activelor bulgare ale Lukoil. El a confirmat că există informații privind discuții în care sunt implicați potențiali investitori strategici, parteneri și consorții, dar negocierile au loc la nivelul companiei holding ruse.