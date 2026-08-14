DeepSeek lansează oficial modelul V4 Pro şi accelerează investiţiile în inteligenţa artificială

Startupul chinez de inteligenţă artificială DeepSeek a lansat joi oficial V4 Pro, cel mai performant model al său, în încercarea de a recupera terenul pierdut în faţa rivalilor chinezi şi de a-şi extinde operaţiunile, potrivit Reuters.

DeepSeek a anunţat că versiunea V4-Pro-0813 aduce îmbunătăţiri semnificative ale capacităţilor de tip agent, adică ale funcţiilor prin care sistemele AI pot executa autonom sarcini şi procese complexe. Modelul este disponibil prin API, aplicaţia companiei şi versiunea web.

DeepSeek modifică şi preţurile pentru modelele sale AI

Odată cu lansarea, compania a anunţat că va majora tarifele API pentru modelele V4 Pro şi V4 Flash şi va introduce preţuri diferite în funcţie de perioadele de vârf şi cele cu cerere redusă.

Lansarea V4 Pro este urmărită atent după ce modelul mai ieftin V4 Flash a depăşit în mod neaşteptat versiunea preliminară V4 Pro, prezentată în aprilie, în mai multe teste independente.

Rezultatele au sugerat că DeepSeek a reuşit să-şi îmbunătăţească rapid tehnologia în lunile dintre prezentarea preliminară şi lansarea oficială a V4 Pro.

Concurenţa dintre companiile chineze de AI se intensifică

DeepSeek a devenit unul dintre cele mai urmărite startup-uri AI din China după ce modelul său R1 a devenit extrem de popular la începutul anului 2025 şi a alimentat dezbaterea privind posibilitatea dezvoltării unor sisteme AI performante la costuri mult mai mici decât cele ale rivalilor americani.

Avantajul iniţial al companiei a fost însă contestat de lansările rapide ale unor rivali chinezi precum Moonshot AI, Zhipu AI, MiniMax, Alibaba şi ByteDance.

DeepSeek încearcă în acelaşi timp să transforme succesul tehnologic într-o afacere de mari dimensiuni. Reuters relata în iulie că firma pregătea o nouă rundă de finanţare la o evaluare de aproximativ 74 de miliarde de dolari, după ce în iunie atrăsese circa 7,4 miliarde de dolari în prima sa rundă de finanţare externă.

DeepSeek vrea mai mulţi angajaţi şi propriile cipuri AI

Compania intenţionează să-şi dubleze cel puţin efectivele în mai multe departamente, inclusiv echipele dedicate centrelor de date şi agenţilor AI.

DeepSeek şi-a intensificat şi recrutarea de ingineri specializaţi în proiectarea semiconductorilor, în cadrul eforturilor de a dezvolta propriul cip pentru inteligenţă artificială.

Un astfel de proiect ar putea reduce dependenţa companiei de furnizori externi precum Nvidia şi Huawei, într-un moment în care competiţia din industria AI necesită investiţii tot mai mari în cipuri, centre de date şi personal specializat.