Bolojan: Pregătim un memorandum pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, este pregătit un memorandum de colaborare între guvernele din România şi Ungaria pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice între cele două ţări. El a precizat că obiectivul principal al Guvernului este ca în următorii ani să avem o energie sigură, la un preţ accesibil pentru cetăţenii României, dar şi pentru companiile din ţara noastră.

”Obiectivul principal al Guvernului este să avem în anii următori o energie sigură la un preţ accesibil pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru companiile din România. Pentru asta punem în practică un pachet de măsuri, dintre care o parte ţin exclusiv de noi sau de companii din România, dar o parte din aceste măsuri ţin de colaborarea cu vecinii noştri, cu Ungaria sau cu Austria, de exemplu. Pe partea de măsuri interne înseamnă că în continuare trebuie să avem în vedere creşterea capacităţilor de producţie, în aşa fel încât să avem o producţie mai mare de energie, pentru că avem încă ore în care e nevoie să facem importuri”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că pentru a face acest lucru trebuie finanţate în continuare centralele pe gaz şi cele fotovoltaice şi trebuie urgentată finalizarea lucrărilor la hidrocentrale.

Bolojan a menţionat că trebuie crescută şi capacitatea de stocare a energiei.

”În aceşti ani am dezvoltat fotovoltaicul şi eolianul destul de mult, dar nu avem capacităţi de stocare suficiente. Vom asigura cofinanţări şi în anul viitor pentru a creşte capacităţile de stocare, în aşa fel încât atunci când nu există cerere să putem stoca, iar atunci când cererea este mai mare să putem injecta energia în reţele”, a mai transmis premierul.

El a menţionat că un element important este interconectarea colaborarea dintre mari operatori din România, Ungaria şi Austria.

”Un element important este interconectarea şi integrarea pieţelor din regiunea noastră şi colaborarea dintre operatorii mari din ţările noastre, din România, din Ungaria şi din Austria. Partea de interconectare şi de piaţă unică de energie este foarte importantă pentru că sunt perioade în care avem un surplus de energie şi l-am putea exporta în vecinătate la preţuri mai bune. De asemenea, sunt perioade în care e nevoie să importăm şi am putea importa din ţările vecine, din pieţele vest- europene, la preţurile mai bune decât o facem astăzi. Pentru asta trebuie să creştem capacitatea de interconectare pe relaţia România-Ungaria şi Austria”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că va fi făcut un memorandum cu Ungaria pentru creşterea capacităţilor de transport a liniilor electrice între cele două ţări.

”Am căzut de acord în scurtul popas pe care l-am făcut la Budapesta cu premierul Victor Orban să pregătim un memorandum de colaborare între cele două guverne, în aşa fel încât să creştem capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria, dublând o capacitate existentă în zona judeţului Arad pe relaţie Békéscsaba şi construim alte reţele, deci reţele noi, înspre nord-vestul României.

De asemenea, avem un acord şi disponibilitate din partea Guvernului austriac pentru a lucra împreună, în aşa fel încât şi pe relaţia Ungaria-Austria să creştem capacitatea de transport a energiei electrice, încât să putem importa şi exporta, optimizând în acest fel preţul energiei şi având acces în orele în care avem un deficit la energia mai ieftină din vest, dar putând valorifica mai bine excedentul nostru în orele pe care le avem”, a mai anunţat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Budapesta, cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, el arătând că au avut o discuţie pragmatică despre cum trebuie să lucreze împreună pentru a consolida interconexiunile electrice între România şi Ungaria.