Bolojan: România nu are nevoie de o criză politică. Se dorește ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor

România nu are nevoie de o criză politică, pentru că are probleme complicate de rezolvat, ce țin de deficitele acumulate în anii trecuți, dar și de absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență până la sfârșitul lunii august, a atenționat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Declarația a fost făcută în contextul în care social-democrații au susținut că nu mai doresc colaborarea cu el la Palatul Victoria și vor părăsi guvernarea în cazul în care nu demisionează.

‘Dacă ne-am lua după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni, Partidul Social Democrat va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților acestui partid, care încălcau, în mod evident, protocolul de guvernare, care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele (…). Nu doar că l-au atacat pe premier, indiferent ce persoană este, ci pur și simplu contribuie la lipsa de performanță a Guvernului, pentru că mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe. Evident, suntem, pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie, asta este cât se poate de cert’, a afirmat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Șeful Guvernului a explicat că România nu are nevoie de o astfel de criză, având vedere problemele interne cu care țara noastră se confruntă: deficitul bugetar, precum și riscul pierderii unor sume importante din PNRR.

‘Avem probleme complicate, care vin din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuți și pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari, spațiile care le are pentru educație, pentru sănătate vor fi tot mai mici. De asemenea, avem de absorbit banii europeni în perioada imediat următoare, până la sfârșitul lunii august trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro, să rezolvăm jaloanele, să trecem legi prin Parlament, ca să ne putem lua banii și apoi să terminăm lucrările. Ceea ce înseamnă că orice fel de perturbații și de întârzieri vor face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veți vedea că la finalul lunii august nu și le va mai asuma nimeni. Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare, dar, din păcate, vedem cum se duc lucrurile. Deci, România nu are nevoie de această criză politică’, a subliniat Bolojan.

El a precizat că a expus și liderilor PSD poziția sa, atât în discuții care au avut loc în cadru privat, dar și de la om la om.

Explicațiile pentru această criză, a adăugat el, are mai multe componente, una fiind fuga de răspundere a celor de la PSD și jocul dublu practicat de social-democrați. A acuzat și politica de tip cinic practicată de social-democrați, explicând că problemele României sunt sacrificate pentru o strategie de partid.

‘Unii oameni din conducerea PSD se comportă ca și cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 și ceva la sută. Ori nu mai este această situație. (…) Și, dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică pe care o are fiecare partid, ne trezim cu situații în care s-ar dori, probabil, să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor din spate’, a mai declarat Bolojan.

Pe de altă parte, liderul liberal a susținut că PSD și-ar dori un PNL ‘obedient’.