Bolojan spune că liberalii au rezerve privind o succesiune de guverne minoritare în care PSD să aibă întâietate

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, luni, că liberalii au o ‘rezervă majoră de încredere’ în a susține o succesiune de guverne minoritare în care social democrații să se afle primii la guvernare.

Bolojan a pledat pentru o rotație a guvernelor minoritare în care un Cabinet de centru-dreapta să fie urmat de unul de centru-stânga. Într-o astfel de variantă, proiectele importante legate de PNRR și buget ar fi susținute și de opoziție, astfel încât România să poată fi administrată și să existe stabilitate politică, a afirmat liderul liberal, la postul B1Tv.

Pe de altă parte, Bolojan a menționat că a remarcat o schimbare de retorică din partea social democraților pe acest subiect.

‘Dacă în prima fază, PSD, la discuțiile pe care le-am avut acum două săptămâni, a spus că ei nu susțin decât un guvern PSD care să fie votat de partidele de centru-dreapta, acum am văzut o schimbare de retorică și a spus ‘Da, am putea să fim de acord, dar să fie guvernul PSD primul învestit’. Or aici se pune din nou problema unei rațiuni de încredere’, a spus Bolojan.

În acest sens, premierul interimar a declarat că liberalii au o ‘rezervă majoră de încredere’ în a susține un guvern social democrat, având în vedere declarațiile recente ale conducerii PSD referitoare la PNRR. El a subliniat că sunt necesare garanții privind păstrarea echilibrelor bugetare, respectarea angajamentelor internaționale sau predarea mandatului către următorul Cabinet.

‘Or, gândiți-vă, în condițiile în care vezi că în aceste zile sunt declarațiile pe care le vedem și anume, că ‘Nu mai votăm proiectele de lege din PNRR, pentru că nu mai avem niciun fel de obligație pe tema asta’, atunci, sigur, îți pui întrebarea dacă peste o săptămână, peste o lună, peste două sau peste trei, nu se va găsi orice fel de motiv pentru ca, pe de o parte, angajamentele față de un program de guvernare să nu fie respectate și de aceea, din punct de vedere și al colegilor mei, există o rezervă majoră de încredere să se investească prima dată un guvern PSD’, a spus Bolojan.

El a reiterat că ‘nu mai există o bază’ pentru o formulă de coaliție largă, de tipul celei existente până la moțiunea de cenzură.

Ilie Bolojan a menționat că PNL nu mai poate guverna alături de PSD, deoarece liberallii și-au pierdut încrederea în social democrați, după ce aceștia nu au respectat protocolul coaliției.

‘Am făcut diferite înțelegeri și după ce făceam înțelegerile constatam că declarațiile publice sunt total diferite. Relatările din interiorul discuțiilor sunt total diferite. Poziționările sunt diferite. Or în condițiile în care nu te mai poți baza pe un partid cu care încerci să faci un parteneriat, în condițiile în care de mai multe ori retorica pe care o folosește este împănată cu minciuni și cu nerespectarea înțelegerilor, nu mai există o bază de încredere’, a subliniat președintele PNL.

Bolojan a adăugat și că există ‘diferențe majore’ între modul în care PNL și PSD consideră că pot fi rezolvate problemele României. Astfel, între cele două partide există abordări ‘foarte diferite’ legate de reducerea cheltuielilor de stat.

‘De la privilegiile pe care trebuie să le curmăm, de la gestionarea companiilor de stat și așa mai departe, sunt diferențe majore și nu mai poți să funcționezi într-o coaliție în care atunci când vrei să faci reforme ți se trage frâna de mână. Puteam să facem mai multe reforme, să corectăm mai multe lucruri dacă am fi avut sprijin pentru acest lucru. (…) Cea mai proastă soluție este să încerci să faci o coaliție forțată, numai pentru ca unii să fie pe post, sau să fie o aparență de stabilitate politică, dar care nu livrează, nu rezolvă problemele cetățenilor’, a argumentat el.

Totodată, Bolojan a remarcat că în 2024 și 2025 electoratul a exprimat un ‘vot antisistem puternic’, iar în condițiile în care în opoziție a rămas un singur partid, votul oamenilor dezamăgiți ar putea să se orienteze către o singură formațiune.