Radu Miruţă spune că ar susţine o rotativă la guvernare, dar nu cu PSD în primă fază

Radu Miruţă, unul dintre liderii USR şi viceprim-ministru în Guvernul demis, afirmă că ar susţine o rotativă la guvernare, însă nu cu PSD în prima etapă. „Întrebarea este: ce te recomandă pe tine (PSD – n.r.) să soliciţi asta?”, spune Miruţă, amintind că PSD şi-a încălcat angajamentele asumate ca parte a coaliţiei de guvernare. Reprezentantul USR avansează şi ideea unui premier tehnocrat, cu miniştri politici care să facă, de asemenea o rotativă la guvernare, sub coordonarea aceluiaşi premier apolitic.

Radu Miruţă a explicat, într-un interviu pentru Digi24, de ce USR nu susţine ideea unei rotative la guvernare între stânga şi dreapta, până la alegerile parlamentare viitoare, cu PSD la Palatul Victoria în prima parte a acestei perioade.

„Întrebarea este, ce te recomandă pe tine să soliciţi asta? Pentru că tu eşti cel care nu te-ai ţinut de cuvânt. Noi ne-am ţinut şi noi am demonstrat că ne ţinem de cuvânt. Votează-ne prima tură şi o spunem public că noi ne dăm la o parte, pe când tu, dacă vei începe şi vei fi pus acolo, nu avem garanţia că te vei mai ţine de cuvânt, iar noi cu AUR nu vom putea vota să te dăm pe tine jos. Şi mie mi se pare că este un argument care stă în picioare. Pe partea cealaltă, domnul Grindeanu nu spune de ce vrea dumnealui primul, decât că se poziţionează să vrea primul fără niciun alt argument”, a afirmat Radu Miruţă, la Digi24.

Oficialul USR avansează şi ideea unui premier tehnocrat, cu minştri politici care să facă, de asemenea o rotativă la guvernare, sub coordonarea aceluiaţi premier apolitic.

„Noi am spus că acceptăm, posibil, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniştri politici, pe aceeaşi rotativă. (…) Încercăm să ne uităm la soluţii. Se pot da miniştrii la o parte, după această perioadă de un an şi jumătate, şi vine echipa PSD cu acelaşi premier. Şi atunci există o continuitate, măcar a premierului”, mai spune Radu Miruţă.

Acesta spune că această soluţie ar îndeplini şi „condiţiile celorlalţi”.