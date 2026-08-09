China: Exporturile au încetinit ușor în iulie, în pofida cererii robuste pentru produse de înaltă tehnologie

Exporturile Chinei au depășit estimările luna trecută, rămânând motorul creșterii celei de-a doua economii mondiale, avansul exploziv global al infrastructurii pentru inteligența artificială stimulând cererea de produse de înaltă tehnologie, în timp ce fabricile s-au grăbit să livreze mărfuri înaintea așteptatelor taxe vamale mai ridicate din SUA, transmit AP și Reuters.

China este dependentă de cererea externă pentru a menține creșterea economică, pe fondul unui consum intern slab și al scăderii investițiilor, dar această dependență expune și riscurile, partenerii comerciali putând spori măsurile protecționiste, într-un mediu global nesigur, în urma războiului din Iran.

Exporturile exprimate în dolari au înregistrat un avans anual de 23,9% în iulie, o încetinire față de 27% în iunie, în timp ce analiștii estimau un avans de 22,2%. Importurile au urcat cu 27,5%, după o expansiune de 36% și în linie cu previziunile.

‘Cererea externă a devenit anul acesta din ce în ce mai importantă pentru perspectivele de creștere, așa numita economie în formă de K adâncind decalajul’, a apreciat Lynn Song, economist în cadrul ING.

Analiștii se așteaptă ca cererea AI, care majorează prețurile produselor conexe, să sprijine avansul solid al exporturilor în trimestrul trei și chiar pe parcursul semestrului doi al anului, deși unii avertizează că ar putea spori tensiunile dintre China și partenerii comerciali.

Exporturile de semiconductori în primele șapte luni aproape s-au dublat în ritm anual, iar exporturile totale de produse de înaltă tehnologie au urcat cu 40,7%.

În primul semestru din 2026, PIB-ul Chinei a înregistrat un avans anual de 4,7%, în grafic pentru a atinge ținta de creștere a Guvernului de la Beijing de 4,5 – 5%, dar expansiunea a încetinit la 4,3% în trimestrul doi, pe fondul unui consum intern slab și al scăderii investițiilor.

Exporturile de mașini au urcat cu peste 50%, atât valoric, cât și cantitativ, pe fondul expansiunii agresive a producătorilor auto chinezi peste hotare, în urma reducerii cererii interne.

În iulie, excedentul comercial al Chinei s-a atenuat la 112,5 miliarde de dolari, față de 125,62 miliarde de dolari în iunie. Pe relația cu SUA excedentul s-a redus ușor, la 28 miliarde de dolari, de la 28,86 miliarde de dolari în iunie.

Exporturile către Uniunea Europeană au urcat cu 16%, în timp ce importurile au scăzut cu 1,4%. Exporturile către sud-estul Asiei, principalul partener comercial al Chinei, au înregistrat un avans anual de 25% în iulie.