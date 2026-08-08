Miruță: Politica de resurse umane în MApN trebuie ancorată în realitățile actuale în zona de tehnologie, de comunicare

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că în instituția pe care o conduce este și ‘un filon al oamenilor care, după ce și-au obținut niște beneficii, chiar dacă vremurile nu mai corespund activității lor, nu vor să renunțe și se opun oricărei metode de modernizare, de împrospătare a Armatei Române’.

El a făcut această afirmație fiind întrebat într-un interviu difuzat sâmbătă de postul Digi 24 dacă există un filon național-ceaușist în sistemul de apărare.

‘Și este o luptă puternică, pentru că sunt oameni cu putere de decizie în Armata Română. Este provocarea ministrului să impună măsuri noi care, de fapt, pentru a fi impuse, trebuie să aibă și acceptul acestor oameni. Lumea spune: ‘Ești ministru’. E adevărat, dar și ei au în fișa postului o semnătură pentru așa ceva. Eu pot doar să reorganizez, să-i mut pe oamenii ăia de acolo, iar asta se face cu aprobarea unor prieteni de-ai lor care se opun. Este o luptă pe care o văd în MApN pentru asta și eu cred că politica de resurse umane trebuie ancorată în realitățile anului 2026 în zona de tehnologie, de comunicare’, a menționat ministrul Miruță.

El a făcut referire inclusiv la tehnicieni.

‘Sunt în MApN vreo 3.000 de oameni tehnici. Eu am lucrat în companie de tehnologie unde, dacă conduceam 100 de oameni, puteau fi răspunzători de activități pe două continente. Vreo 3.000 de oameni tehnici, sigur, reclamă că nu sunt plătiți corespunzător, ceea ce este adevărat. Dar se pot face mult mai multe lucruri și am niște borne pe care mi le-am propus cu privire la așa ceva. Imaginați-vă că în fiecare unitate militară există conexiune la nivel IP, dar o serie de servicii, care pot fi funcționale peste acest mediu comunicațional, nici nu s-a gândit să le utilizeze și să le implementeze, timp în care se plătesc sume de bani pentru tehnologii vechi pentru a obține același lucru. Nu este o provocare pentru foarte mulți responsabili să iasă din propria stare de confort unde stau destul de bine protejați, conectați’, a mai spus Miruță.

Oficialul guvernamental a menționat, totodată, că prima îngrijorare a lui atunci când a preluat funcția de conducere a ministerului, în decembrie 2025, a fost când a constatat că nu există niciun plan de achiziție a tehnologiei necesare combaterii dronelor folosite de Rusia în războiul împotriva Ucrainei și care ajung pe teritoriul României.

‘Vedeam o dată pe săptămână pe telefonul operativ că sunt intrări neautorizate în spațiul aerian, iar în România, decizia politică, în ultimii doi, trei ani, nu a fost niciodată pentru a cumpăra ceva de luptă împotriva dronelor’, a mai menționat ministrul interimar al Apărării Naționale.