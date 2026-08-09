KazMunayGaz intenționează să majoreze anul acesta exporturile de petrol via BTC cu 31%

Grupul kazah de petrol și gaze KazMunayGaz a anunțat vineri că Kazahstanul intenționează să majoreze anul acesta exporturile prin oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) cu 31%, comparativ cu 2025, la 1,7 milioane de tone, a informat agenția de presă Interfax, transmit Reuters și site-ul report.az.

În primul semestru din acest an Kazahstanul a expediat 704.000 tone de țiței prin portul Aktau pentru transport ulterior via BTC.

Conducta are o lungime de 1.768 km, o capacitate anuală de peste 50 milioane de tone de țiței.

Printre acționari se află SOCAR, BP, MOL, TPAO, Eni, TotalEnergies, Itochu, ONGC Videsh, ExxonMobil și INPEX.