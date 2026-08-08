SUA anunţă un ajutor de un miliard de dolari pentru Columbia, noul preşedinte fiind un aliat al lui Donald Trump

Washingtonul a anunţat vineri intenţia de a acorda un ajutor de un miliard de dolari pentru susţinerea politicilor economice şi de securitate ale noului preşedinte columbian Abelardo de la Espriella, aliat al lui Donald Trump, conform AFP.

„Statele Unite, în cooperare cu Congresul, intenţionează să anunţe un ajutor de un miliard de dolari, în cadrul unui pachet de măsuri în domeniul securităţii, pentru a sprijini guvernul preşedintelui de la Espriella în realizarea obiectivelor noastre comune”, a transmis Departamentul de Stat.

Comunicatul a fost publicat la scurt timp după învestirea noului şef al statului columbian.

Acesta şi-a stabilit drept priorităţi „ordinea” şi lupta împotriva traficului de droguri.