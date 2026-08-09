Serbia şi Ucraina se angajează să-şi consolideze legăturile economice

Belgradul va susţine independenţa Ucrainei şi doreşte să îmbunătăţească cooperarea economică cu aceasta, a declarat sâmbătă preşedintele Aleksandar Vučić, care s-a abţinut însă să-şi ia orice angajament cu privire la sancţiunile împotriva Rusiei, aliat de lungă durată al Serbiei, relatează Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a încheiat sâmbătă o vizită de două zile la Belgrad, prima de la preluarea puterii în 2019. Soţia sa, Olena, vizitase Belgradul în 2024.

Cei doi preşedinţi şi-au exprimat dorinţa de a consolida cooperarea economică şi de a încheia un acord de liber schimb până la sfârşitul anului. Acest acord este crucial pentru aderarea Serbiei la Organizaţia Mondială a Comerţului şi constituie o condiţie prealabilă pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.

Ucraina blochează încheierea acestuia încă din 2005 din cauza cotelor şi a taxelor vamale impuse sectorului său agricol.

Aleksandar Vučić a declarat că pe ordinea de zi a discuţiilor sale cu Volodimir Zelenski nu a fost şi cooperarea militară.

Kremlinul a acuzat Belgradul în repetate rânduri că vinde muniţie Ucrainei prin intermediari. Belgradul a negat că ar fi furnizat muniţie către Kiev, dar a recunoscut că a vândut muniţie către alţi clienţi din întreaga lume.

Aleksandar Vučić, un populist care va trebui să facă faţă unor alegeri anticipate în următoarele luni, se străduieşte să menţină un echilibru delicat între aspiraţia Serbiei de a adera la Uniunea Europeană şi legăturile istorice şi economice ale ţării sale cu Rusia.

Belgradul a condamnat invazia rusă a Ucrainei din 2022, dar refuză să impună sancţiuni împotriva Moscovei. Serbia depinde de Rusia pentru cea mai mare parte a aprovizionării sale cu gaze naturale.

Aleksandar Vučić, care s-a întâlnit de mai multe ori cu Volodimir Zelenski, în special la Kiev, pe 15 iulie, s-a declarat în favoarea integrităţii teritoriale a Ucrainei, inclusiv a teritoriilor ocupate de Rusia începând din 2014. La rândul său, Ucraina refuză să recunoască independenţa Kosovo din 2008, pe care Belgradul o consideră parte a Serbiei.

„Nu aţi auzit niciodată vreun cuvânt negativ despre ţara noastră, nici din partea lui Volodimir Zelenski, nici din partea altcuiva (din Ucraina), şi sunt extrem de recunoscător prietenilor noştri ucraineni pentru acest lucru”, a declarat Aleksandar Vučić.

Preşedintele sârb s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea ca Serbia sau Ucraina să adere rapid la Uniunea Europeană, dar a dat asigurări că Belgradul va susţine candidatura Kievului.