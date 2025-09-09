Bolojan: Sunt foarte rezervat să împrăștii banii pe care nu îi am

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în legătură cu proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame și veteranii de război că, în general, vin propuneri legislative din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în practică, menționând că este ‘foarte rezervat’ să ‘împrăștie’ banii pe care nu îi are.

Bolojan a spus că ‘toate discursurile legate de o anumită categorie sau alta sună bine dintr-o anumită perspectivă’, dar ‘țara nu poate cheltui mai mulți bani decât colectează de la oamenii care muncesc’.

‘Nu am văzut aceste propuneri. În fiecare discuție legată de anumite propuneri legislative, sigur, vin propuneri din Parlament sau de la partide, dar nu toate pot fi puse în practică, pentru că ori nu au suportul celorlalți sau pur și simplu, din analiza lor, se dovedește că nu sunt fezabile. Nu știu exact aceste detalii. Dau un răspuns de principiu pe care îl voi susține întotdeauna, că sunt pe un post astăzi sau că voi fi mâine în opoziție. Dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul din lucrurile importante pe care trebuie să le facem este să ne facem ordine în finanțele publice. Unul din aspectele care țin de a face ordine în finanțele publice ține și de eliminarea cât mai multor scutiri și excepții, pentru că am ajuns, de exemplu, în domeniul asigurărilor de sănătate să plătim 6,3 milioane de oameni la bugetul Casei, dar să beneficiem 16,5 milioane’, a explicat Bolojan, într-un interviu la TVR info, în legătură cu propunerile PSD.

El a adăugat că ‘nicăieri în lume un astfel de sistem, în care aproape o treime plătesc și două treimi beneficiază, nu este sustenabil’.

‘Atunci, sigur că toate discursurile legate de o anumită categorie sau alta la un moment dat sună bine dintr-o anumită perspectivă. În momentul în care te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții în alte zone fiscale. De exemplu, acest lucru l-am avut atât la impozitarea pe proprietate, atât la impozitarea pe mașini și nu există un perpetuum mobile economic. Țara aceasta nu poate cheltui mai mulți bani decât colectează de la oamenii care muncesc în România. Trebuie să înțelegem asta. Din punctul meu de vedere, nu voi fi niciodată un populist și prefer să le spun românilor un lucru cu care poate nu sunt de acord, dar care, din punctul meu de vedere, este corect, atât din punct de vedere bugetar, cât și economic și, mai ales, este corect din punct de vedere a ceea ce se poate astăzi în România’, a afirmat premierul.

El s-a referit și la concediile de maternitate, menționând că acestea sunt pe o perioadă de doi ani și sunt plătite cu 85% din salariu, față de o perioadă de un an și 65% din salariu în Germania.

‘Gândiți-vă că din nou trebuie să discutăm legat de concediile de maternitate, pentru că avem sisteme diferite. Avem un concediu de maternitate de doi ani din România este un lucru bun. În Germania este un an de zile. Am avut o plată a salariului pe perioada concediului de 85%. În alte țări, în Germania este de 65%. Totuși trebuie să vedem care este capacitatea noastră de a susține anumite proiecte în condiții în care noi nu avem bani de funcționare. Gândiți-vă că, pentru a putea funcționa, la fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcționăm, un leu este luat împrumut și atunci eu sunt foarte rezervat să împrăștii banii pe care nu îi am’, a susținut prim-ministrul.

El a mai spus că nu poate promite niște bani pe care nu îi are și pe care trebuie să-i ia împrumut sau să pună ‘o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineață până seara, trage din greu’.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că social-democrații vor depune două proiecte de lege prin care ar fi eliminată obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pentru foștii deținuți politici, pentru veterani și pentru personalul monahal.