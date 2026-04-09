Bolojan: Urmărim cinci direcții strategice pentru dezvoltarea domeniului energiei electrice

Guvernul urmărește cinci direcții strategice pentru dezvoltarea domeniului energiei electrice, pentru a putea asigura prețuri mai mici și a îmbunătăți siguranța energetică a țării, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

‘Unul dintre cele mai importante domenii pentru România este energia electrică. Iar prețurile la energie sunt date, în principal, de două aspecte. Pe de-o parte de capacitățile de producție și e nevoie să ne creștem capacitățile de producție și, pe de altă parte, de regulile din piață, de reglementări. Și e nevoie să ne îmbunătățim reglementările, în așa fel încât cele două măsuri combinate – creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea reglementărilor – să ne ducă la prețuri mai mici în energie în perioada următoare și la îmbunătățirea siguranței energetice a țării noastre’, a spus Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că se urmăresc cinci direcții strategice pentru dezvoltarea domeniului.

‘După mai multe runde de discuții și după analiza problemelor pe care le avem, unde nu putem singuri să intervenim, avem nevoie de colaborarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, avem nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie să modificăm legi. Urmărim cinci direcții strategice’, a spus Bolojan.

Acesta a menționat ca o primă direcție: deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice.

‘E o direcție importantă care ține de reglementare și înseamnă să desființăm avizele tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la rețelele electrice’, a explicat Bolojan.

A doua direcție este îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniu energiei.

‘Ele au un rol vital în producția de energie din România, prin urmare orice fel de îmbunătățire se va vedea în cantități, în prețuri, pentru asta înseamnă să revizuim indicatorii de performanță în așa fel încât să fie măsurabili, să fie relevanți și de asemenea să stabilim criterii, fără echivoc, pentru pierderea mandatului în cazul în care indicatorii nu se realizează. E un lucru foarte important’, a afirmat Bolojan.

A treia direcție este reducerea distorsiunilor pe piața de energie.

‘Piața de energie influențează cu câteva procente bune prețurile finale la consumatori. Prin urmare, e nevoie să reducem volatilitatea pe această piață, să reducem cantitățile care se tranzacționează pe piețele zilnice, care sunt foarte volatile, să extindem cantitățile care se comercializează pe termen lung cu clienții finali, să stimulăm furnizorii să facă aceste lucruri, inclusiv reducându-le plățile pe care le avem restante de achitat către ei’, a arătat șeful Guvernului.

Potrivit acestuia, a patra direcție este legată de creșterea capacităților de stocare.

‘Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian și pe bază de fotovoltaic și dacă anii trecuți am avut anii acestor două investiții, ar trebui să avem anii stocării în următorii ani în așa fel încât să echilibrăm aceste piețe și prin politicile pe care Ministerul Energiei le promovează, prin schemele de sprijin, prin derularea proiectelor din PNRR, prin finanțări din fonduri de modernizare, putem susține dezvoltarea acestor capacități în anii următori’, a explicat Bolojan.

A cincea direcție, a mai spus el, este susținerea investițiilor strategice în domeniul energiei.

‘Sunt investiții în derulare mari care pot influența semnificativ piața de energie din România, de la interconexiunile mari și rețelele transfrontaliere, de la investițiile majore în zona de producție, atât în bandă, care sunt cel puțin de 10% din totalul producției de energie din România, de la accelerarea unor investiții peste valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare și a procedurilor de expropriere’, a precizat premierul.

Prim-ministrul a subliniat că implementarea acestor direcții va fi urmărită printr-o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu.