Borbely: România este singura țară din Uniunea Europeană ce are meseria de expert în dezvoltare durabilă

România este singura țară din Uniunea Europeană care are meseria de expert în dezvoltare durabilă, iar în curând vom avea și specialiști în economie circulară, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

‘Dacă vorbim de dezvoltare durabilă sau sustenabilă, eu cred că fiecare vrea o societate sustenabilă, durabilă. Dar aici e un consens despre cum o facem și vreau să vă spun că un cuvânt-cheie este echilibru. Trebuie să ne punem fiecare întrebarea: ce fel de viață avem, individual?. Avem o viață sustenabilă sau nu? Eu reprezint Guvernul României și de opt ani de zile avem o nouă strategie. (…) Noi, la Departamentul de Dezvoltare Durabilă, am început cu șase oameni, acum avem 22. Noi coordonăm economia circulară, împreună, evident, mai ales cu Ministerul Mediului și cu alte ministere. Avem zece comisii și ieri am avut două întâlniri pe economie circulară. Una, prin care am introdus în programa școlară, la clasa a șaptea, conceptul de economie circulară pe înțelesul elevilor. Dacă vorbim de oameni, avem o meserie nouă în România: expert în dezvoltare durabilă. Nicio țară din Uniunea Europeană n-are această meserie de expert în dezvoltare durabilă. Știți câți experți am școlit în ultimii patru ani în România? 2.300, din care, prin curs post-universitar, 180 de ore, cu specializări. E ceva fenomenal’, a afirmat Borbely.

Potrivit demnitarului, pe segmentul dezvoltării durabile, în curând vor exista specialiști de economie circulară.

‘O să avem și specialist în dezvoltare durabilă, în curând, numai pentru administrația publică. O să avem specialiști pe economie circulară și, deja, facem diligențele necesare pentru aprobare de la Ministerul Muncii. Legat de Inteligența Artificială, e bine să nu fim robii ei, dar să o folosim’, a precizat el.

Borbely a mai anunțat că, în mai, va fi lansată o platformă unică în Europa referitoare la dezvoltare durabilă.

‘E nemaipomenit ce poate să facă Inteligența Artificială. În mai, lansăm un one-stop-shop, o platformă unică în Europa, despre dezvoltare durabilă. Acestea sunt unelte în mâna oricui ca să avem o societate mai sustenabilă. Vreau să vă spun că avem 293 de indicatori cu care măsurăm sustenabilitatea în România. Deci, noi am înființat o platformă pe care nu ne-a cerut-o nimeni. Acum negociem cu Ministerul de Finanțe să preia platforma noastră atunci când vom porni cu raportările acestea. Pe platformă o să aveți toate știrile de la Uniunea Europeană în timp real’, a punctat oficialul.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară și rolul tehnologiei și digitalizării în implementarea politicilor de sustenabilitate se află printre temele de discuție din cadrul evenimentului ‘Competitive sustainability summit – Strategy. Resilience. Growth. Community’, organizat joi la București.