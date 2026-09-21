Nazare: Consolidarea fiscală nu este destinația. Este fundația de pe care trebuie să începem următoarea etapă de dezvoltare

România nu poate alege între consolidare și creștere, are nevoie de amândouă, trebuie să reducă cheltuielile ineficiente și să organizeze mai bine marile servicii publice, dar trebuie în același timp să protejeze investițiile, infrastructura, apărarea, energia și conectarea economică a țării, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare la finalul reuniunii informale a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare din UE (ECOFIN).

‘Nu reducem deficitul pentru o cifră într-un tabel de la Bruxelles. Îl reducem pentru că un stat care se împrumută excesiv consumă capitalul de care au nevoie companiile, plătește dobânzi mai mari și devine mai vulnerabil exact atunci când lumea devine mai instabilă. Deficit mai mic, credibilitate mai mare și costuri de finanțare mai mici trebuie să însemne mai mult capital disponibil pentru economia românească’, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, România nu poate controla geopolitica, prețul mondial al energiei sau viteza cu care se dezvoltă inteligența artificială. Însă poate controla finanțele publice și cum construiește mediul în care investește capitalul românesc. ‘Trebuie să avem curajul să ieșim din logica costului electoral permanent. Responsabilitatea începe cu noi, cei care avem roluri de răspundere în stat, dar nu se termină acolo. De la ministru și până la orice funcționar public, statul trebuie să lucreze pentru cetățean și fiecare leu public trebuie să producă servicii mai bune pentru societate. Nu putem cere permanent mai multe resurse economiei fără să cerem, în același timp, mai multă performanță statului’, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor.

Acesta a precizat că România are nevoie de o direcție pentru următorul deceniu. Dacă reduce deficitele gemene, ajunge la un stat mai eficient, mobilizează capitalul privat și folosește investițiile pentru a ne crește capacitatea de producție, România poate continua convergența și își poate consolida rolul economic în regiune. ‘Consolidarea fiscală nu este destinația. Este fundația de pe care trebuie să începem următoarea etapă de dezvoltare’, a punctat șeful de la Finanțe.

În zilele de 18 și 19 septembrie 2026, miniștrii de Finanțe din UE au avut un schimb de opinii despre impactul pe care inteligența artificială îl are asupra economiei europene și societăților, având ca punct de plecare prezentarea susținută de Directorul General al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

La reuniunea ECOFIN, Alexandru Nazare a discutat cu Kristalina Georgieva – directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), cu Mathias Cormann – secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu Nadia Calvino – președintele Băncii Europene de Investiții (BEI), cu Valdis Dombrovskis – comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare și cu colegii miniștri de Finanțe ai țărilor UE despre o Europă care trebuie să investească mai mult, să mobilizeze mai bine capitalul privat și să își recapete avantajul de productivitate.